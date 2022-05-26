Самый доступный тур к морю из Челябинска предлагают за 11 тысяч

Отдых в Сочи и Турции из Челябинска сегодня самый популярный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Улететь на море в Калининград из Челябинска можно за 11 тысяч рублей. Сюда входит комплекс услуг по пакетному предложению, сообщили URA.RU в компании «Туры мира».

«На три дня без питания и трансфера из аэропорта. Но в месте прибытия доступен общественный транспорт и такси. Оплата проживания включена. Рядом находятся Светлогорск и Зеленоградск на Балтийском море. Вылет в мае», — рассказала менеджер компании «Туры мира» Екатерина Малухина.

30 мая можно улететь в Сочи в 3-звездочный отель возле олимпийского парка за 23 тысяч рублей на человека — тоже без питания, но с трансфером и медстраховкой. Она важна при покупке туров в Абхазию, где российские полисы медстрахования не действуют.

«Сочи и Абхазия — самое оптимальное по цене предложение, если нужно море. Удобно, что есть перелет из Челябинска или Екатеринбурга. На некоторые даты дешевле полететь на самолете, чем добираться на поезде», — сообщила директор по развитию группы компаний «СТТ» Мария Кучеренко.

Анонсированных в российском правительстве дополнительных железнодорожных билетов в Краснодарский край в Челябинске пока нет в продаже. URA.RU отправило запрос об этом в пресс-службу «Федеральной пассажирской компании» в Екатеринбурге. Основной турпоток из Челябинска в этом году направляется в Сочи и на турецкие курорты. Также сообщалось, что открытием предстоящего турсезона стали курорты Дагестана на Каспийском море.