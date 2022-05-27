Депутату Рады заткнули рот в эфире после слов о положении ВСУ

27 мая 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Депутат Верховной рады сказал, что ВСУ не успевают освоить полученное оружие, после его прервали Фото: Официальный сайт президента Украины Депутат Верховной рады Сергей Рахманин в эфире украинского ТВ рассказал, что объемы поставок оружия не могут компенсировать потери вооружения и военной техники украинской армии. После этого он сказал о том, что поставляемое оружие ВСУ не успевают освоить, тогда ведущая прервала его и закончила диалог с ним, пишет «РИА Новости». «Политик отметил, что страны переходят на новые образцы вооружений годами и годами учатся на них работать. На словах Рахманина о том, что у Киева „нет этих лет для того, чтобы накопить достаточное количество вооружений и освоить их“ телеведущая прервала его, заявив, что больше эфирного времени для разговора нет», — сообщается в материале агентства. Сергей Рахманин при этом отметил, что украинские войска испытывают нехватку боекомплектов к тяжелой артиллерии и минометам. По его словам, они используют советское вооружение, количество которого довольно ограничено. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал тогда ее главной целью спасение жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины вооружением будет иметь скорее негативный эффект.

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин в эфире украинского ТВ рассказал, что объемы поставок оружия не могут компенсировать потери вооружения и военной техники украинской армии. После этого он сказал о том, что поставляемое оружие ВСУ не успевают освоить, тогда ведущая прервала его и закончила диалог с ним, пишет «РИА Новости». «Политик отметил, что страны переходят на новые образцы вооружений годами и годами учатся на них работать. На словах Рахманина о том, что у Киева „нет этих лет для того, чтобы накопить достаточное количество вооружений и освоить их“ телеведущая прервала его, заявив, что больше эфирного времени для разговора нет», — сообщается в материале агентства. Сергей Рахманин при этом отметил, что украинские войска испытывают нехватку боекомплектов к тяжелой артиллерии и минометам. По его словам, они используют советское вооружение, количество которого довольно ограничено. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал тогда ее главной целью спасение жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины вооружением будет иметь скорее негативный эффект.