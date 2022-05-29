Вице-губернатор ХМАО ждет стажировки у Мишустина

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев хочет поработать с наставниками из правительства РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После победы в конкурсе «Лидеры России» заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев рассчитывает на работу с членами кабинета министров правительства РФ в качестве наставников. Об этом URA.RU сообщил сам чиновник.

«Для меня основной выигрыш — это возможность поработать с лучшими управленцами страны, с руководителями высшего звена. Среди них премьер-министр [Михаил Мишустин] и его замы, руководитель администрации президента [Антон Вайно]. Соответственно, есть возможность выбрать и реализовать какой-то совместный проект», — прокомментировал Ислаев.

Кроме того, вице-губернатор ХМАО, как суперфиналист конкурса получил грант на миллион рублей, который он может потратить на обучение в любом учебном заведении. «За последнее время я получил образование в нескольких учебных заведениях, в Сколково и РАНХиГС. Поэтому буду думать, какое новое направление выбрать для себя», — поделился Ислаев.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО стал одним из победителей конкурса «Лидеры России». Помимо него, в суперфинал прошел директор департамента культуры Югры Артур Латыпов, заместитель директора МКУ «Управление информационных технологий и связи Сургута» Евгений Филиппов, директор по прикладным проектам Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Марс Ильхужин и директор Белозерного газоперерабатывающего завода Алексей Петруша.