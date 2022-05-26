26 мая 2022

Пойманных на взятке свердловских силовиков отдали под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, пистолет, преступник, антитеррор, огнестрельное оружие, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
Операция проходила при участии сотрудников УФСБ по Екатеринбургу Фото:
новость из сюжета
Дело Александра Темникова, пойманного на взятке

Полицейских Екатеринбурга, пойманных на взятке и задержанных утром 26 мая, доставили в Железнодорожный райсуд для избрания меры пресечения. Об этом URA.RU сообщил представитель пресс-службы СУ Следственного комитета России по Свердловской области Максим Чалков. Предположительно задержания связаны с делом о коррупции в отношении врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков екатеринбургского УМВД Александра Темникова.

«Следствием СКР всем им предъявлено соответствующее обвинение, решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил Чалков. Он подчеркнул, что трое из задержанных — бывшие сотрудники МВД. Двое задержанных являются действующими полицейскими.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что в операции по поимке силовиков участвовали сотрудники регионального УФСБ и подразделения собственной безопасности свердловского главка полиции. Если информация о причастности полицейских к коррупции подтвердится, их уволят из МВД. «Не останутся в роли наблюдателей и их непосредственные руководители за упущения в профилактической антикоррупционной работе среди подчиненного личного состава», — добавил Горелых.

Ранее URA.RU сообщало о задержании силовиков, которые предположительно связаны с делом врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков екатеринбургского УМВД Александра Темникова. По версии следствия, силовики брали «откат» за отказ от возбуждения уголовного дела, связанного с распространением наркотиков.

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Полицейских Екатеринбурга, пойманных на взятке и задержанных утром 26 мая, доставили в Железнодорожный райсуд для избрания меры пресечения. Об этом URA.RU сообщил представитель пресс-службы СУ Следственного комитета России по Свердловской области Максим Чалков. Предположительно задержания связаны с делом о коррупции в отношении врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков екатеринбургского УМВД Александра Темникова. «Следствием СКР всем им предъявлено соответствующее обвинение, решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил Чалков. Он подчеркнул, что трое из задержанных — бывшие сотрудники МВД. Двое задержанных являются действующими полицейскими. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что в операции по поимке силовиков участвовали сотрудники регионального УФСБ и подразделения собственной безопасности свердловского главка полиции. Если информация о причастности полицейских к коррупции подтвердится, их уволят из МВД. «Не останутся в роли наблюдателей и их непосредственные руководители за упущения в профилактической антикоррупционной работе среди подчиненного личного состава», — добавил Горелых. Ранее URA.RU сообщало о задержании силовиков, которые предположительно связаны с делом врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков екатеринбургского УМВД Александра Темникова. По версии следствия, силовики брали «откат» за отказ от возбуждения уголовного дела, связанного с распространением наркотиков.
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