26 мая 2022

Четырех свердловских силовиков задержали по делу о взятках

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Церковный суд над схиигуменом Сергием в Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви. Екатеринбург, чоп, униформа, охранник, спецсредства, чоповец, наручники, охрана
По информации источника, задержания связаны с делом Александра Темникова Фото:
новость из сюжета
Дело Александра Темникова, пойманного на взятке

В Екатеринбурге задержали четырех высокопоставленных полицейских городского УМВД, которые предположительно связаны с делом о коррупции в отношении врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков екатеринбургского УМВД Александра Темникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Четырех полицейских задержали 26 мая», — рассказал собеседник агентства. Суд должен решить, заключать ли силовиков под стражу.

Источник уточнил, что силовики вероятно связаны с Александром Темниковым, делом которого занимается свердловское управление СКР. По предварительной информации, сотрудники брали «откат» за определенные услуги. Источник считает, что дело связано с распространителями наркотиков в Екатеринбурге.

URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там сообщили, что прокомментируют информацию позднее. О задержании самого Темникова сообщалось 9 февраля. По версии следствия, Темников брал взятки взамен на отказ в возбуждении уголовного дела за распространение наркотиков. Его заключили в СИЗО.

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В Екатеринбурге задержали четырех высокопоставленных полицейских городского УМВД, которые предположительно связаны с делом о коррупции в отношении врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков екатеринбургского УМВД Александра Темникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Четырех полицейских задержали 26 мая», — рассказал собеседник агентства. Суд должен решить, заключать ли силовиков под стражу. Источник уточнил, что силовики вероятно связаны с Александром Темниковым, делом которого занимается свердловское управление СКР. По предварительной информации, сотрудники брали «откат» за определенные услуги. Источник считает, что дело связано с распространителями наркотиков в Екатеринбурге. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там сообщили, что прокомментируют информацию позднее. О задержании самого Темникова сообщалось 9 февраля. По версии следствия, Темников брал взятки взамен на отказ в возбуждении уголовного дела за распространение наркотиков. Его заключили в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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