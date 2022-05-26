На новых выборах в Курганской области стало меньше кандидатов

На выборах в думы Кетовского и Сафакулевского округов зарегистрировали 90 кандидатов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Избирательная комиссия Курганской области зарегистрировала 90 претендентов на депутатские кресла на выборах в Кетовскую и Сафакулевскую окружные думы. Ранее в избиркоме сообщали, что на данные выборы выдвигались 94 человека. Информация опубликована на сайте избирательной комиссии.

«На выборах депутатов дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов завершился период регистрации кандидатов. Всего зарегистрированы 90 кандидатов», — указано в сообщении областного избиркома.

На ГАС «Выборы» указано, в Кетовском округе не зарегистрировали четырех претендентов. В регистрации избирком отказал самовыдвиженцу Анастасии Седельниковой и кандидату от партии «Коммунисты России» Александру Лопареву. Два кандидата от КПРФ Сергей Спиридонов и Александр Игнатанов сняли свои кандидатуры с выборов. Первый секретарь обкома КПРФ Курганской области Виктор Зырянов объяснил URA.RU, что сделали это по личным причинам.

«Люди пришли, посоветовались и объяснили свое решение. Мы с пониманием к этому относимся. Ничего страшного в этом нет. Считаю, что по Кетовскому округу мы провели хорошую и большую работу по отбору кандидатов. Кандидаты достойные», — сказал Зырянов.

В избиркоме уточнили, что в выборах в Кетовскую окружную думу примут участие 63 человека, в Сафакулевском округе — 27. На выборы идут кандидаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, партий «Коммунисты России» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и восемь самовыдвиженцев.

Ранее URA.RU писало, что выборы пройдут 26 июня. Кетовский и Сафакулевский муниципальные округа образованы в конце февраля путем объединения всех поселений Кетовского и Сафакулевского районов. Решение об этом приняла Курганская областная дума.