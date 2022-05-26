Мэр объяснился перед главой ХМАО за провал асфальта на дороге

27 мая 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой доложил губернатору ХМАО Наталье Комаровой о проблемной дороге Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Сургутского района Андрей Трубецкой пообещал губернатору Югры Наталье Комаровой устранить провалы асфальта на дороге в микрорайоне «Гидронамыв» поселка Белый Яр к 20 августа. Об этом чиновник заявил во время онлайн-эфира с главой региона, где обсуждались проблемы муниципалитета, передает корреспондент URA.RU. На проблемы с размыванием асфальта на дороги во время онлайн-эфира пожаловался житель Белого Яра Роман Вахитов. «Жители не могут выйти из дома, разрушается покрытие дорог и тротуаров. В том числе и новой улицы Единства», — процитировал обращение Вахитова один из модераторов эфира Роман Сафаралеев. Глава Сургутского района объяснил, что причиной провала асфальта на дороге являются грунтовые воды, расположенные практически на поверхности дорожного полотна. «Действительно в одном месте произошла просадка грунта. Это участок дороги длиной 3,5-4 метра. Радости нам, конечно, это не дает. Там возможны были подвижки из-за грунтовых вод и они произошли. Подрядная организация, которая это строила — серьезная организация. Она себя хорошо зарекомендовала. Выехали, заактировали, до 20 августа в рамках гарантийного обслуживания все недостатки будут устранены», — прокомментировал Трубецкой. Главу региона ответ удовлетворил, она лишь отметила, что руководитель муниципалитета дал публичное обещание. Ранее URA.RU сообщало, что асфальт на дороге к микрорайону «Гидронамыв» проваливается уже второй год подряд. Поэтому к проверке строительства объекта попросили подключиться Счетную палату ХМАО.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой пообещал губернатору Югры Наталье Комаровой устранить провалы асфальта на дороге в микрорайоне «Гидронамыв» поселка Белый Яр к 20 августа. Об этом чиновник заявил во время онлайн-эфира с главой региона, где обсуждались проблемы муниципалитета, передает корреспондент URA.RU. На проблемы с размыванием асфальта на дороги во время онлайн-эфира пожаловался житель Белого Яра Роман Вахитов. «Жители не могут выйти из дома, разрушается покрытие дорог и тротуаров. В том числе и новой улицы Единства», — процитировал обращение Вахитова один из модераторов эфира Роман Сафаралеев. Глава Сургутского района объяснил, что причиной провала асфальта на дороге являются грунтовые воды, расположенные практически на поверхности дорожного полотна. «Действительно в одном месте произошла просадка грунта. Это участок дороги длиной 3,5-4 метра. Радости нам, конечно, это не дает. Там возможны были подвижки из-за грунтовых вод и они произошли. Подрядная организация, которая это строила — серьезная организация. Она себя хорошо зарекомендовала. Выехали, заактировали, до 20 августа в рамках гарантийного обслуживания все недостатки будут устранены», — прокомментировал Трубецкой. Главу региона ответ удовлетворил, она лишь отметила, что руководитель муниципалитета дал публичное обещание. Ранее URA.RU сообщало, что асфальт на дороге к микрорайону «Гидронамыв» проваливается уже второй год подряд. Поэтому к проверке строительства объекта попросили подключиться Счетную палату ХМАО.