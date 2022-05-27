Суд принял решение по свердловским силовикам, пойманным на взятке

Полицейских отправили под домашний арест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двух силовиков из УМВД по Екатеринбургу, Максима Попова и Данилу Островского, предположительно связанных с делом о коррупции в отношении врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков екатеринбургского УМВД Александра Темникова, отправили под домашний арест до конца июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда Екатеринбурга.

«Островскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 26 июля. Попову — домашний арест по 25 июля включительно», — сообщили в пресс-службе. Дела остальных двух подозреваемых продолжают рассматривать.

О задержании сразу нескольких полицейских Екатеринбурга сообщили 27 июня. По информации источника, их дела могут быть связаны с подозрением в коррупции Александра Темникова. По версии следствия, он брал взятки за отказ от возбуждения уголовного дела о распространении наркотиков. Операция по его задержанию проходила в начале 2022 года.