В Перми активный борец с геями попал под уголовное дело

27 мая 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Роману Юшкову вменяется возбуждение ненависти и вражды Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми возбудили уголовное дело в отношении основателя группы «Гомофобия» Романа Юшкова. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Юшков пояснил, что поводом для возбуждения дела стал клип в соцсети, репост которого он сделал на своей странице. «Следственный комитет и Центр по противодействию экстремизму продолжают расследование уголовного дела в отношении меня по статье 282 УК РФ („Возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства“). Поводом для возбуждения дела стал пост на моей странице „ВКонтакте“. Мне вменяется в вину, что в предисловии к видео я возбудил вражду к братскому азербайджанскому народу», — написал Юшков. Он отметил, что в рамках следственных действий ему пришлось пройти две психолого-лингвистические судебные экспертизы. Также пермяку придется пройти психиатрическую экспертизу. Юшков признался, что по вменяемой ему статье он может быть осужден к реальному уголовному сроку. В 2019 году Юшков создал в Перми группу «Гомофобия», известную своими скандальными клипами, в которых в унизительной форме высмеиваются представители ЛГБТ-сообщества. Так же он известен, как противник строительства еврейского центра. Ранее Юшков оказался на скамье подсудимых за то, что во «ВКонтакте» опубликовал статью, в которой ставилось под сомнение количество жертв Холокоста.

В Перми возбудили уголовное дело в отношении основателя группы «Гомофобия» Романа Юшкова. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Юшков пояснил, что поводом для возбуждения дела стал клип в соцсети, репост которого он сделал на своей странице. «Следственный комитет и Центр по противодействию экстремизму продолжают расследование уголовного дела в отношении меня по статье 282 УК РФ („Возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства“). Поводом для возбуждения дела стал пост на моей странице „ВКонтакте“. Мне вменяется в вину, что в предисловии к видео я возбудил вражду к братскому азербайджанскому народу», — написал Юшков. Он отметил, что в рамках следственных действий ему пришлось пройти две психолого-лингвистические судебные экспертизы. Также пермяку придется пройти психиатрическую экспертизу. Юшков признался, что по вменяемой ему статье он может быть осужден к реальному уголовному сроку. В 2019 году Юшков создал в Перми группу «Гомофобия», известную своими скандальными клипами, в которых в унизительной форме высмеиваются представители ЛГБТ-сообщества. Так же он известен, как противник строительства еврейского центра. Ранее Юшков оказался на скамье подсудимых за то, что во «ВКонтакте» опубликовал статью, в которой ставилось под сомнение количество жертв Холокоста.