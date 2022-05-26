26 мая 2022

В Перми активный борец с геями попал под уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Юшков, активист русского национального движения в Перми, доцент ПГНИУ и координатор проекта «Русские встречи» , юшков роман
Роману Юшкову вменяется возбуждение ненависти и вражды Фото:

В Перми возбудили уголовное дело в отношении основателя группы «Гомофобия» Романа Юшкова. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Юшков пояснил, что поводом для возбуждения дела стал клип в соцсети, репост которого он сделал на своей странице.

«Следственный комитет и Центр по противодействию экстремизму продолжают расследование уголовного дела в отношении меня по статье 282 УК РФ („Возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства“). Поводом для возбуждения дела стал пост на моей странице „ВКонтакте“. Мне вменяется в вину, что в предисловии к видео я возбудил вражду к братскому азербайджанскому народу», — написал Юшков.

Он отметил, что в рамках следственных действий ему пришлось пройти две психолого-лингвистические судебные экспертизы. Также пермяку придется пройти психиатрическую экспертизу. Юшков признался, что по вменяемой ему статье он может быть осужден к реальному уголовному сроку.

В 2019 году Юшков создал в Перми группу «Гомофобия», известную своими скандальными клипами, в которых в унизительной форме высмеиваются представители ЛГБТ-сообщества. Так же он известен, как противник строительства еврейского центра. Ранее Юшков оказался на скамье подсудимых за то, что во «ВКонтакте» опубликовал статью, в которой ставилось под сомнение количество жертв Холокоста.

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В Перми возбудили уголовное дело в отношении основателя группы «Гомофобия» Романа Юшкова. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Юшков пояснил, что поводом для возбуждения дела стал клип в соцсети, репост которого он сделал на своей странице. «Следственный комитет и Центр по противодействию экстремизму продолжают расследование уголовного дела в отношении меня по статье 282 УК РФ („Возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства“). Поводом для возбуждения дела стал пост на моей странице „ВКонтакте“. Мне вменяется в вину, что в предисловии к видео я возбудил вражду к братскому азербайджанскому народу», — написал Юшков. Он отметил, что в рамках следственных действий ему пришлось пройти две психолого-лингвистические судебные экспертизы. Также пермяку придется пройти психиатрическую экспертизу. Юшков признался, что по вменяемой ему статье он может быть осужден к реальному уголовному сроку. В 2019 году Юшков создал в Перми группу «Гомофобия», известную своими скандальными клипами, в которых в унизительной форме высмеиваются представители ЛГБТ-сообщества. Так же он известен, как противник строительства еврейского центра. Ранее Юшков оказался на скамье подсудимых за то, что во «ВКонтакте» опубликовал статью, в которой ставилось под сомнение количество жертв Холокоста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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