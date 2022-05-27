Екатеринбуржцы выстроились в очередь за футболками с черепашками

В ТРЦ «МЕГА» в Екатеринбурге 27 мая выстроилась очередь за лимитированными футболками с Черепашками Ниндзя, созданными совместно с американской кинокомпанией Paramount. Ажиотаж был связан с тем, что в «МЕГЕ» открылся первый в России pop-up магазин российского бренда Asia st 71 родом из Екатеринбурга от Антона Чекутова и Юлии Ситдиковой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.
«Два года назад мы начали переговоры с американской компанией Paramount, у них есть лицензиат в Москве. Мы прошли аудит и начали отшивать коллекцию», — рассказал основатель бренда Антон Чекутов. По его словам, подготовка коллекции заняла полтора года.
Как признается основатель Asia st 71, большую часть времени подготовки заняло согласование с американскими партнерами. «У нас была тройная система: формирование дизайна, его утверждение, пробные печати принтов. Потом приходит конечный образец, но мы его тоже согласовываем», — пояснил Чекутов. Он также добавил, что конечный, третий образец принтов окончательно утверждали в Лондоне.
Основатель бренда подтвердил, что как только стало известно, что Россия начала спецоперацию на Украине, а кинокомпания Paramount заявила о своем уходе из РФ, у команды Asia st 71 были сомнения, стоит ли открывать бизнес. Однако все процессы производства были запущены, поэтому предприниматели все же решились начать проект.
Бренд из Екатеринбурга Asia st 71 совместно с американской кинокомпанией Paramount выпустили одежду с героями комиксов
Что касается проблем с пошивом коллекции, то Чекутов утверждает, что у компании хорошие подрядчики, поэтому о качестве товара и сроках поставки беспокоится не стоить. «Компания [Paramount] ушла из России, но легкой промышленности это никак не касается», — признался предприниматель. И подчеркнул, что с Paramount у них заключен контракт на два года, который в планах пролонгировать.
«Так получается, что в Екатеринбурге есть какая-то концентрация Черепашек Ниндзя. Nilleto (певец родом из Екатеринбурга — прим. ред.) фанат Черепашек, они у нас даже покупали на концерт в „Олимпийском“ пять костюмов и футболки», — заявил основатель Asia st 71. Такой ответ он дал на вопрос, связана ли их коллекция с тем, что в Екатеринбурге есть арт-объект под мостом на улице Малышева, посвященная эту же комиксу.
В ТРЦ «МЕГА» в Екатеринбурге 27 мая выстроилась очередь за лимитированными футболками с Черепашками Ниндзя, созданными совместно с американской кинокомпанией Paramount. Ажиотаж был связан с тем, что в «МЕГЕ» открылся первый в России pop-up магазин российского бренда Asia st 71 родом из Екатеринбурга от Антона Чекутова и Юлии Ситдиковой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. «Два года назад мы начали переговоры с американской компанией Paramount, у них есть лицензиат в Москве. Мы прошли аудит и начали отшивать коллекцию», — рассказал основатель бренда Антон Чекутов. По его словам, подготовка коллекции заняла полтора года. Как признается основатель Asia st 71, большую часть времени подготовки заняло согласование с американскими партнерами. «У нас была тройная система: формирование дизайна, его утверждение, пробные печати принтов. Потом приходит конечный образец, но мы его тоже согласовываем», — пояснил Чекутов. Он также добавил, что конечный, третий образец принтов окончательно утверждали в Лондоне. Основатель бренда подтвердил, что как только стало известно, что Россия начала спецоперацию на Украине, а кинокомпания Paramount заявила о своем уходе из РФ, у команды Asia st 71 были сомнения, стоит ли открывать бизнес. Однако все процессы производства были запущены, поэтому предприниматели все же решились начать проект. Что касается проблем с пошивом коллекции, то Чекутов утверждает, что у компании хорошие подрядчики, поэтому о качестве товара и сроках поставки беспокоится не стоить. «Компания [Paramount] ушла из России, но легкой промышленности это никак не касается», — признался предприниматель. И подчеркнул, что с Paramount у них заключен контракт на два года, который в планах пролонгировать. «Так получается, что в Екатеринбурге есть какая-то концентрация Черепашек Ниндзя. Nilleto (певец родом из Екатеринбурга — прим. ред.) фанат Черепашек, они у нас даже покупали на концерт в „Олимпийском“ пять костюмов и футболки», — заявил основатель Asia st 71. Такой ответ он дал на вопрос, связана ли их коллекция с тем, что в Екатеринбурге есть арт-объект под мостом на улице Малышева, посвященная эту же комиксу. Ранее в России свою деятельности приостановили крупные кинокомпании, среди которых числятся Walt Disney Company, Warner Bros, Universal Pictures, Sony Pictures и Paramount. Связано это с тем, что 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.