Екатеринбуржцы выстроились в очередь за футболками с черепашками

В Екатеринбурге стартовала продажа коллекции одежды с Черепашками Ниндзя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ТРЦ «МЕГА» в Екатеринбурге 27 мая выстроилась очередь за лимитированными футболками с Черепашками Ниндзя, созданными совместно с американской кинокомпанией Paramount. Ажиотаж был связан с тем, что в «МЕГЕ» открылся первый в России pop-up магазин российского бренда Asia st 71 родом из Екатеринбурга от Антона Чекутова и Юлии Ситдиковой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.

«Два года назад мы начали переговоры с американской компанией Paramount, у них есть лицензиат в Москве. Мы прошли аудит и начали отшивать коллекцию», — рассказал основатель бренда Антон Чекутов. По его словам, подготовка коллекции заняла полтора года.

Как признается основатель Asia st 71, большую часть времени подготовки заняло согласование с американскими партнерами. «У нас была тройная система: формирование дизайна, его утверждение, пробные печати принтов. Потом приходит конечный образец, но мы его тоже согласовываем», — пояснил Чекутов. Он также добавил, что конечный, третий образец принтов окончательно утверждали в Лондоне.

Основатель бренда подтвердил, что как только стало известно, что Россия начала спецоперацию на Украине, а кинокомпания Paramount заявила о своем уходе из РФ, у команды Asia st 71 были сомнения, стоит ли открывать бизнес. Однако все процессы производства были запущены, поэтому предприниматели все же решились начать проект.

Бренд из Екатеринбурга Asia st 71 совместно с американской кинокомпанией Paramount выпустили одежду с героями комиксов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Что касается проблем с пошивом коллекции, то Чекутов утверждает, что у компании хорошие подрядчики, поэтому о качестве товара и сроках поставки беспокоится не стоить. «Компания [Paramount] ушла из России, но легкой промышленности это никак не касается», — признался предприниматель. И подчеркнул, что с Paramount у них заключен контракт на два года, который в планах пролонгировать.

«Так получается, что в Екатеринбурге есть какая-то концентрация Черепашек Ниндзя. Nilleto (певец родом из Екатеринбурга — прим. ред.) фанат Черепашек, они у нас даже покупали на концерт в „Олимпийском“ пять костюмов и футболки», — заявил основатель Asia st 71. Такой ответ он дал на вопрос, связана ли их коллекция с тем, что в Екатеринбурге есть арт-объект под мостом на улице Малышева, посвященная эту же комиксу.

Ранее в России свою деятельности приостановили крупные кинокомпании, среди которых числятся Walt Disney Company, Warner Bros, Universal Pictures, Sony Pictures и Paramount. Связано это с тем, что 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.

Презентация коллекции вызвала ажиотаж среди екатеринбуржцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организаторы купили старые телевизоры и приставки, чтобы каждый мог поиграть в игры про черепашек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель екатеринбургского бренда Антон Чекутов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU