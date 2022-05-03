В Екатеринбурге покажут фильм по мотивам романа Кизи

04 мая 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Показ «Пролетая над гнездом кукушки» начнется с 5 мая в кинотеатрах в ТЦ «Гринвич» и «Пассаж» Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 5 мая в екатеринбургских кинотеатрах в ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж» стартует показ фильма «Пролетая над гнездом кукушки» по мотивам романа Кена Кизи. Информация об этом появилась в telegram-канале «Гринвича». «С завтрашнего дня [5 мая] в кинотеатры „Гринвича“ и „Пассажа“ возвращается фильм „Пролетая над гнездом кукушки“», — говорится в сообщении. Первый сеанс пройдет в «Гринвиче» 5 мая в 17.10, цена за билет составит 330 рублей. Также зрители смогут увидеть фильм в этот же день в «Пассаже» в 15.05 за 240 рублей. Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном в главной роли является обладателем пяти «Оскаров» и рассказывает о преступнике, который изобразил помешательство, чтобы избежать тюрьмы. После чего его отправляют в психиатрическую клинику, где хозяйкой является жестокосердная сестра Милдред Рэтчед. Ранее в кинотеатре «Гринвича» екатеринбуржцам устроили показы новой части фильма «Бэтмен» в арендованных залах. Также в Екатеринбурге прошли показы «Брат» и «Брат-2», которые пришли на замену западным фильмам. Кинокомпании Warner Bros, Walt Disney Company, Universal Pictures и Sony Pictures заявили, что временно приостанавливают прокат своих фильмов в России. Связано это с тем, что утром 24 февраля России вынужденно начала проводить спецоперацию на Украине. Спецоперация началась в связи с геноцидом против русских на Донбассе. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

С 5 мая в екатеринбургских кинотеатрах в ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж» стартует показ фильма «Пролетая над гнездом кукушки» по мотивам романа Кена Кизи. Информация об этом появилась в telegram-канале «Гринвича». «С завтрашнего дня [5 мая] в кинотеатры „Гринвича“ и „Пассажа“ возвращается фильм „Пролетая над гнездом кукушки“», — говорится в сообщении. Первый сеанс пройдет в «Гринвиче» 5 мая в 17.10, цена за билет составит 330 рублей. Также зрители смогут увидеть фильм в этот же день в «Пассаже» в 15.05 за 240 рублей. Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном в главной роли является обладателем пяти «Оскаров» и рассказывает о преступнике, который изобразил помешательство, чтобы избежать тюрьмы. После чего его отправляют в психиатрическую клинику, где хозяйкой является жестокосердная сестра Милдред Рэтчед. Ранее в кинотеатре «Гринвича» екатеринбуржцам устроили показы новой части фильма «Бэтмен» в арендованных залах. Также в Екатеринбурге прошли показы «Брат» и «Брат-2», которые пришли на замену западным фильмам. Кинокомпании Warner Bros, Walt Disney Company, Universal Pictures и Sony Pictures заявили, что временно приостанавливают прокат своих фильмов в России. Связано это с тем, что утром 24 февраля России вынужденно начала проводить спецоперацию на Украине. Спецоперация началась в связи с геноцидом против русских на Донбассе.