Глава ЯНАО рассказал о ходе выполнения задачи Путина

По словам губернатора в округе реализуют более 220 проектов для сохранения природы Пресс-служба Губернатора ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе будет реализовано более 220 экологических проектов. Для сохранения природы в округе необходимо совершенствовать законодательство и ликвидировать накопленный ущерб. Об этом говорили на встрече губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

«В год экологии мы продолжим работу по ликвидации накопленного ущерба — такую задачу ставит президент Владимир Путин. Мы уже привели в порядок остров Белый, завершаем уборку острова Вилькицкого. В этом году будем очищать полярную станцию Марре-Сале. Такая работа сейчас активно ведется по всей Арктике. И здесь нам нужна поддержка, чтобы на законодательном уровне расширить возможности привлечения в эти проекты волонтеров и некоммерческих организаций», — приводит слова Артюхова пресс-служба главы региона.

Гордеев отметил, что округ обладает значительными природными богатствами и уникальной экологией. В ЯНАО накопился ряд серьезных проблем — их решают на уровне региона, но также необходимо участие федерального центра.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Ямала объявил 2022-й годом экологии в регионе. По его словам молодежь активно интересуется этой темой.