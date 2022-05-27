В ХМАО на международный форум приедут представители Кении и Перу

28 мая 2022 в 01:54 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске соберутся эксперты более 40 стран Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В международной конференции «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» соберутся эксперты более 40 стран, в том числе из Перу и Кении. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития ХМАО. «Это позволяет обсудить волнующие весь мир проблемы в разных дискурсах, с позиций разных наук. Это обогащает участников, ведь каждый из них является профессионалом в своей области. В конференции примут участие ведущие эксперты из 40 стран и всех континентов. Впервые будут представлены Кения и Перу», — сообщил председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгений Кузьмин. Дипломаты, политики, ученые и журналисты встретятся на пленарных заседаниях по актуальным мировым вопросам, в том числе по информационной безопасности. Форум состоится в Ханты-Мансийске 7—9 июня 2022 года. Мероприятие организовано в рамках межправительственной программы ЮНЕСКО «Информация для всех» при участии Минцифры России и правительства ХМАО. URA.RU писало, что Дороти Гордон, одна из самых влиятельных женщин Африки приедет в ХМАО на конференцию. Ранее в форуме приняли участие порядка 300 тысяч человек из 70 стран мира и 77 российских регионов.

В международной конференции «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» соберутся эксперты более 40 стран, в том числе из Перу и Кении. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития ХМАО. «Это позволяет обсудить волнующие весь мир проблемы в разных дискурсах, с позиций разных наук. Это обогащает участников, ведь каждый из них является профессионалом в своей области. В конференции примут участие ведущие эксперты из 40 стран и всех континентов. Впервые будут представлены Кения и Перу», — сообщил председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгений Кузьмин. Дипломаты, политики, ученые и журналисты встретятся на пленарных заседаниях по актуальным мировым вопросам, в том числе по информационной безопасности. Форум состоится в Ханты-Мансийске 7—9 июня 2022 года. Мероприятие организовано в рамках межправительственной программы ЮНЕСКО «Информация для всех» при участии Минцифры России и правительства ХМАО. URA.RU писало, что Дороти Гордон, одна из самых влиятельных женщин Африки приедет в ХМАО на конференцию. Ранее в форуме приняли участие порядка 300 тысяч человек из 70 стран мира и 77 российских регионов.