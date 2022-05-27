Путин поблагодарил пограничников за борьбу с диверсиями нацистов

28 мая 2022 в 02:20 Размер текста - 17 +

Путин поздравил пограничников с праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пограничные службы России пресекают провокации и диверсии в приграничных с Украиной районах, а также ведут последовательную работу по выявлению боевиков и неонацистских группировок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении военнослужащих с профессиональным праздником. «Особо отмечу четкие и мужественные действия личного состава Пограничной службы России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий, — речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции, — а также последовательную работу службы по выявлению боевиков неонацистских группировок», — сказал путин в ходе поздравления, опубликованного на официальном сайте Кремля. Президент также поблагодарил пограничников за организованную работу с беженцами. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. По словам Путина, основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса. Ранее президент выдвинул новый ультиматум Киеву. Согласно заявлению Путина, Украина должна как можно быстрее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Ранее националисты попытались заблокировать подход российской армии к морским портам, поэтому заминировали их, но снаряды оказались в открытом море.

Пограничные службы России пресекают провокации и диверсии в приграничных с Украиной районах, а также ведут последовательную работу по выявлению боевиков и неонацистских группировок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении военнослужащих с профессиональным праздником. «Особо отмечу четкие и мужественные действия личного состава Пограничной службы России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий, — речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции, — а также последовательную работу службы по выявлению боевиков неонацистских группировок», — сказал путин в ходе поздравления, опубликованного на официальном сайте Кремля. Президент также поблагодарил пограничников за организованную работу с беженцами. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. По словам Путина, основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса. Ранее президент выдвинул новый ультиматум Киеву. Согласно заявлению Путина, Украина должна как можно быстрее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Ранее националисты попытались заблокировать подход российской армии к морским портам, поэтому заминировали их, но снаряды оказались в открытом море.