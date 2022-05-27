Путин выдвинул новый ультиматум Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, герб россии, телефон, кабинет, разговор по телефону, путин владимир, герб рф
Владимир Путин поговорил с канцлером Австрии Фото:

Украина должна как можно быстрее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

«По просьбе Федерального канцлера Австрии Президент России дал оценку ситуации в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов», — сообщается на сайте Кремля.

Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. По словам Путина, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Националисты попытались заблокировать подход российской армии к морским портам, поэтому заминировали их, но снаряды оказались в открытом море. Из-за этого РФ решила заблокировать порты, где хранятся запасы зерна. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные ежедневно открывают гуманитарные коридоры для выхода иностранных судов из заблокированных портов. В Следственном комитете РФ проанализируют действия националистов, заминировавших выход из порта Херсона, сообщает телеканал 360.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU
Подписаться
Украина должна как можно быстрее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. «По просьбе Федерального канцлера Австрии Президент России дал оценку ситуации в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов», — сообщается на сайте Кремля. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. По словам Путина, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Националисты попытались заблокировать подход российской армии к морским портам, поэтому заминировали их, но снаряды оказались в открытом море. Из-за этого РФ решила заблокировать порты, где хранятся запасы зерна. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные ежедневно открывают гуманитарные коридоры для выхода иностранных судов из заблокированных портов. В Следственном комитете РФ проанализируют действия националистов, заминировавших выход из порта Херсона, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...