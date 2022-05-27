Путин выдвинул новый ультиматум Украине

27 мая 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поговорил с канцлером Австрии Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Украина должна как можно быстрее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. «По просьбе Федерального канцлера Австрии Президент России дал оценку ситуации в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов», — сообщается на сайте Кремля. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. По словам Путина, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Националисты попытались заблокировать подход российской армии к морским портам, поэтому заминировали их, но снаряды оказались в открытом море. Из-за этого РФ решила заблокировать порты, где хранятся запасы зерна. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные ежедневно открывают гуманитарные коридоры для выхода иностранных судов из заблокированных портов. В Следственном комитете РФ проанализируют действия националистов, заминировавших выход из порта Херсона, сообщает телеканал 360.

Украина должна как можно быстрее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. «По просьбе Федерального канцлера Австрии Президент России дал оценку ситуации в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов», — сообщается на сайте Кремля. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. По словам Путина, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Националисты попытались заблокировать подход российской армии к морским портам, поэтому заминировали их, но снаряды оказались в открытом море. Из-за этого РФ решила заблокировать порты, где хранятся запасы зерна. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные ежедневно открывают гуманитарные коридоры для выхода иностранных судов из заблокированных портов. В Следственном комитете РФ проанализируют действия националистов, заминировавших выход из порта Херсона, сообщает телеканал 360.