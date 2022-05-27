В Раде указали причину задержания Порошенко на границе с Польшей

28 мая 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

Бывший президент страны планировал принять участие в Парламентской Ассамблее НАТО в Вильнюсе Фото: Официальный сайт президента Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко был задержан на украинско-польской границе по причине того, что его не выпустили пограничники, так как официальное распоряжение о его выезде посчитали поддельным. Об этом стало известно со слов депутата партии бывшего главы государства «Европейская солидарность» Ирины Геращенко. «На днях „Европейская солидарность“ анонсировала зарубежные поездки лидера партии Петра Порошенко, который входит в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО и также приглашен выступить на саммите EPP (Европейская народная партия — ред.). Это официальные парламентские командировки, все приглашения есть у главы Верховной рады и все соответствующие распоряжения про состав делегаций поддержаны комитетом по международным делам и подписаны главой ВР Русланом Стефанчуком», — написала Геращенко в соцсетях. По ее словам, распоряжение Стефанчука посчитали на границе «поддельным или отмененным». Ранее сообщалось о том, что Петр Порошенко пытался выехать из Украины в Польшу. Он находился в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Порошенко намеревался уехать на личном транспортном средстве марки Range Rover.

Бывший президент Украины Петр Порошенко был задержан на украинско-польской границе по причине того, что его не выпустили пограничники, так как официальное распоряжение о его выезде посчитали поддельным. Об этом стало известно со слов депутата партии бывшего главы государства «Европейская солидарность» Ирины Геращенко. «На днях „Европейская солидарность“ анонсировала зарубежные поездки лидера партии Петра Порошенко, который входит в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО и также приглашен выступить на саммите EPP (Европейская народная партия — ред.). Это официальные парламентские командировки, все приглашения есть у главы Верховной рады и все соответствующие распоряжения про состав делегаций поддержаны комитетом по международным делам и подписаны главой ВР Русланом Стефанчуком», — написала Геращенко в соцсетях. По ее словам, распоряжение Стефанчука посчитали на границе «поддельным или отмененным». Ранее сообщалось о том, что Петр Порошенко пытался выехать из Украины в Польшу. Он находился в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Порошенко намеревался уехать на личном транспортном средстве марки Range Rover.