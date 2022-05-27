27 мая 2022

Порошенко пытается сбежать с Украины в Польшу

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Украины Петр Порошенко, порошенко петр
Порошенко пытается выехать из Украины в Польшу Фото:

Бывший президент Украины Петр Порошенко пытается выехать из Украины в Польшу. Сейчас он находится в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Об этом сообщает пресс-служба украинской погранслужбы.

«Экс-президент Украины Петр Порошенко сейчас находится в пункте пропуска „Рава-Русская“ Львовской таможни, пытается выехать с Украины в Польшу на личном транспортном средстве марки Range Rover», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что сотрудники службы принимают решение о пропуске экс-президента.

В декабре 2021 года Порошенко покинул Украину после того, как ГБР попыталось вручить ему повестку. Тогда ему готовилось обвинение в торговле углем с ДНР и ЛНР. Позднее экс-президента Украины обвинили в государственной измене. Суд не стал арестовывать Порошенко, избрав ему меру пресечения в виде личного обязательства. Россия предлагала бывшему президенту Украины политическое убежище, однако он ответил отказом.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко пытается выехать из Украины в Польшу. Сейчас он находится в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Об этом сообщает пресс-служба украинской погранслужбы. «Экс-президент Украины Петр Порошенко сейчас находится в пункте пропуска „Рава-Русская“ Львовской таможни, пытается выехать с Украины в Польшу на личном транспортном средстве марки Range Rover», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что сотрудники службы принимают решение о пропуске экс-президента. В декабре 2021 года Порошенко покинул Украину после того, как ГБР попыталось вручить ему повестку. Тогда ему готовилось обвинение в торговле углем с ДНР и ЛНР. Позднее экс-президента Украины обвинили в государственной измене. Суд не стал арестовывать Порошенко, избрав ему меру пресечения в виде личного обязательства. Россия предлагала бывшему президенту Украины политическое убежище, однако он ответил отказом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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