Порошенко пытается сбежать с Украины в Польшу

28 мая 2022 в 01:54 Размер текста - 17 +

Порошенко пытается выехать из Украины в Польшу Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины © URA.RU Бывший президент Украины Петр Порошенко пытается выехать из Украины в Польшу. Сейчас он находится в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Об этом сообщает пресс-служба украинской погранслужбы. «Экс-президент Украины Петр Порошенко сейчас находится в пункте пропуска „Рава-Русская“ Львовской таможни, пытается выехать с Украины в Польшу на личном транспортном средстве марки Range Rover», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что сотрудники службы принимают решение о пропуске экс-президента. В декабре 2021 года Порошенко покинул Украину после того, как ГБР попыталось вручить ему повестку. Тогда ему готовилось обвинение в торговле углем с ДНР и ЛНР. Позднее экс-президента Украины обвинили в государственной измене. Суд не стал арестовывать Порошенко, избрав ему меру пресечения в виде личного обязательства. Россия предлагала бывшему президенту Украины политическое убежище, однако он ответил отказом.

Бывший президент Украины Петр Порошенко пытается выехать из Украины в Польшу. Сейчас он находится в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Об этом сообщает пресс-служба украинской погранслужбы. «Экс-президент Украины Петр Порошенко сейчас находится в пункте пропуска „Рава-Русская“ Львовской таможни, пытается выехать с Украины в Польшу на личном транспортном средстве марки Range Rover», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что сотрудники службы принимают решение о пропуске экс-президента. В декабре 2021 года Порошенко покинул Украину после того, как ГБР попыталось вручить ему повестку. Тогда ему готовилось обвинение в торговле углем с ДНР и ЛНР. Позднее экс-президента Украины обвинили в государственной измене. Суд не стал арестовывать Порошенко, избрав ему меру пресечения в виде личного обязательства. Россия предлагала бывшему президенту Украины политическое убежище, однако он ответил отказом.