В ХМАО семьям военных с абитуриентами выплатят 100 тысяч рублей

28 мая 2022 в 06:28 Размер текста - 17 +

Выплату предоставят абитуриентам, поступающим в вузы Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семьи участников спецоперации в ДНР и ЛНР получат единовременную выплату 100 тысяч рублей. Деньги выделят на каждого ребенка, поступающего в вуз, сообщается в документах к заседанию окружного правительства, размещенных на сайте органов государственной власти ХМАО. «Единовременная выплата в размере 100 000 рублей предоставляется семьям на каждого ребенка в возрасте до 21 года, поступающего по программам высшего образования. Один или оба из родителей ребенка являются военнослужащими или сотрудниками федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, сотрудниками органов внутренних дел РФ, принимающими (принимавшими) участие в спецоперации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе погибшими при исполнении службы», — отмечается в документе. Обратиться за выплатой необходимо до 1 декабря 2022 года в «Центр социальных выплат». Деньги предоставляются на проезд, проживание, прохождение подготовительных курсов, покупку учебной литературы, компьютера, планшета, смартфона, одежды и обуви. Ранее URA.RU писало, что власти Ханты-Мансийска выплатят по 250 тысяч семьям погибших на Украине военных. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь жителям ДНР и ЛНР.

Семьи участников спецоперации в ДНР и ЛНР получат единовременную выплату 100 тысяч рублей. Деньги выделят на каждого ребенка, поступающего в вуз, сообщается в документах к заседанию окружного правительства, размещенных на сайте органов государственной власти ХМАО. «Единовременная выплата в размере 100 000 рублей предоставляется семьям на каждого ребенка в возрасте до 21 года, поступающего по программам высшего образования. Один или оба из родителей ребенка являются военнослужащими или сотрудниками федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, сотрудниками органов внутренних дел РФ, принимающими (принимавшими) участие в спецоперации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе погибшими при исполнении службы», — отмечается в документе. Обратиться за выплатой необходимо до 1 декабря 2022 года в «Центр социальных выплат». Деньги предоставляются на проезд, проживание, прохождение подготовительных курсов, покупку учебной литературы, компьютера, планшета, смартфона, одежды и обуви. Ранее URA.RU писало, что власти Ханты-Мансийска выплатят по 250 тысяч семьям погибших на Украине военных. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь жителям ДНР и ЛНР.