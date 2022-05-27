27 мая 2022
26 мая 2022

В ХМАО семьям военных с абитуриентами выплатят 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Правительства ХМАО. Ханты-Мансийск
Выплату предоставят абитуриентам, поступающим в вузы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Семьи участников спецоперации в ДНР и ЛНР получат единовременную выплату 100 тысяч рублей. Деньги выделят на каждого ребенка, поступающего в вуз, сообщается в документах к заседанию окружного правительства, размещенных на сайте органов государственной власти ХМАО.

«Единовременная выплата в размере 100 000 рублей предоставляется семьям на каждого ребенка в возрасте до 21 года, поступающего по программам высшего образования. Один или оба из родителей ребенка являются военнослужащими или сотрудниками федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, сотрудниками органов внутренних дел РФ, принимающими (принимавшими) участие в спецоперации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе погибшими при исполнении службы», — отмечается в документе.

Обратиться за выплатой необходимо до 1 декабря 2022 года в «Центр социальных выплат». Деньги предоставляются на проезд, проживание, прохождение подготовительных курсов, покупку учебной литературы, компьютера, планшета, смартфона, одежды и обуви.

Ранее URA.RU писало, что власти Ханты-Мансийска выплатят по 250 тысяч семьям погибших на Украине военных. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь жителям ДНР и ЛНР.

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Семьи участников спецоперации в ДНР и ЛНР получат единовременную выплату 100 тысяч рублей. Деньги выделят на каждого ребенка, поступающего в вуз, сообщается в документах к заседанию окружного правительства, размещенных на сайте органов государственной власти ХМАО. «Единовременная выплата в размере 100 000 рублей предоставляется семьям на каждого ребенка в возрасте до 21 года, поступающего по программам высшего образования. Один или оба из родителей ребенка являются военнослужащими или сотрудниками федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, сотрудниками органов внутренних дел РФ, принимающими (принимавшими) участие в спецоперации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе погибшими при исполнении службы», — отмечается в документе. Обратиться за выплатой необходимо до 1 декабря 2022 года в «Центр социальных выплат». Деньги предоставляются на проезд, проживание, прохождение подготовительных курсов, покупку учебной литературы, компьютера, планшета, смартфона, одежды и обуви. Ранее URA.RU писало, что власти Ханты-Мансийска выплатят по 250 тысяч семьям погибших на Украине военных. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь жителям ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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