В Италии забили тревогу, что идет война НАТО против России

28 мая 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

Анджело Д`орси уверен, что НАТО выступает против РФ Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Переговоры России и НАТО Кризисная ситуация на Украине лишний раз доказывает, что идет «война» НАТО против РФ. Такого мнения придерживается журналист и историк Анджело Д`орси. «Мы сами станем жертвами санкций, и уже ими стали. То есть мы должны посчитать и сравнить наши потери от санкций и потери России. <…> Как бы то ни было, это война НАТО против России», — высказался Д’Орси в эфире итальянского канала La7. Он утверждает, что НАТО является военной организацией, основанной на Североатлантическом договоре. Д’Орси отмечает, что НАТО ведет себя часто агрессивно. Он подчеркнул, что так было всегда и напомнил про нарушения международного права блока во время конфликтов в Ираке, Ливии, Сирии и Югославии. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совбеза заявил, что если Украина вступит в НАТО, то угрозы для России многократно возрастут. При этом министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заверила, что НАТО не желает вмешиваться в отношения Москвы и Киева. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. По словам Путина, основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса.

Кризисная ситуация на Украине лишний раз доказывает, что идет «война» НАТО против РФ. Такого мнения придерживается журналист и историк Анджело Д`орси. «Мы сами станем жертвами санкций, и уже ими стали. То есть мы должны посчитать и сравнить наши потери от санкций и потери России. <…> Как бы то ни было, это война НАТО против России», — высказался Д’Орси в эфире итальянского канала La7. Он утверждает, что НАТО является военной организацией, основанной на Североатлантическом договоре. Д’Орси отмечает, что НАТО ведет себя часто агрессивно. Он подчеркнул, что так было всегда и напомнил про нарушения международного права блока во время конфликтов в Ираке, Ливии, Сирии и Югославии. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совбеза заявил, что если Украина вступит в НАТО, то угрозы для России многократно возрастут. При этом министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заверила, что НАТО не желает вмешиваться в отношения Москвы и Киева. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. По словам Путина, основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса.