Newsweek: Запад начал менять свою позицию по Украине

28 мая 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Германия, Италия и Франция больше озабочены окончанием российской спецоперации, а не уроном, нанесенным РФ Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада разделяются на два лагеря по поводу ситуации на Украине. Остальные государства в скором времени также могут пересмотреть свою политику. Статью об этом опубликовало издание Newsweek. «Запад будет все больше разделяться по поводу политики в отношении Украины. США, Великобритания, Польша и страны Балтии хотят нанести России стратегическое поражение, Германия, Италия и Франция больше озабочены окончанием спецоперации. [Президент Украины Владимир] Зеленский не может игнорировать сценарий, при котором западные лидеры — убежденные сторонники Украины, начинают пересматривать свою политику», — говорится в материале. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ, нацбатов и геноцида, который продолжался 8 лет. Против действий России на Украине выступил ряд стран Евросоюза, Британия, США, Канада и Япония. Запад потратил более 2,5 млрд долларов на информационную войну против России, подсчитала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина. Ее слова приводит РАПСИ. А украинский кризис уже назвали в Италии сражением НАТО против России, передает телеканал 360.

Страны Запада разделяются на два лагеря по поводу ситуации на Украине. Остальные государства в скором времени также могут пересмотреть свою политику. Статью об этом опубликовало издание Newsweek. «Запад будет все больше разделяться по поводу политики в отношении Украины. США, Великобритания, Польша и страны Балтии хотят нанести России стратегическое поражение, Германия, Италия и Франция больше озабочены окончанием спецоперации. [Президент Украины Владимир] Зеленский не может игнорировать сценарий, при котором западные лидеры — убежденные сторонники Украины, начинают пересматривать свою политику», — говорится в материале. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ, нацбатов и геноцида, который продолжался 8 лет. Против действий России на Украине выступил ряд стран Евросоюза, Британия, США, Канада и Япония. Запад потратил более 2,5 млрд долларов на информационную войну против России, подсчитала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина. Ее слова приводит РАПСИ. А украинский кризис уже назвали в Италии сражением НАТО против России, передает телеканал 360.