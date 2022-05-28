Власти Херсонской области: США строили базы на побережье Украины

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военнослужащие цво, рлс, военная база, 201военная база, командный пункт
США хотели контролировать побережье Черного моря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки возводили военно-морские базы на украинском побережье Черного моря в последние несколько лет. Такой информацией поделился замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Американцы, прикрываясь помощью Украине, создавали и модернизировали центры и военно-морские базы на украинском побережье Черного моря. Среди них — база на острове Первомайский при выходе из Днепро-бугского лимана в Черное море и городе Очаков Николаевской области», — пояснил он в беседе с журналистами РИА «Новости».

Он добавил, что именно оттуда украинские неонацисты обстреливали Херсонскую область. Спецоперация положит этому конец, резюмировал Стремоусов.

Ранее из-за обстрелов Херсонская область закрыла границу с подконтрольными Украине регионами, сообщает телеканал 360 со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации области. Теперь оттуда можно попасть только в Крым или в освобожденную часть Запорожской области.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Основной целью российских войск на этой территории является защита мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Теперь под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. В марте также были освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Соединенные Штаты Америки возводили военно-морские базы на украинском побережье Черного моря в последние несколько лет. Такой информацией поделился замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Американцы, прикрываясь помощью Украине, создавали и модернизировали центры и военно-морские базы на украинском побережье Черного моря. Среди них — база на острове Первомайский при выходе из Днепро-бугского лимана в Черное море и городе Очаков Николаевской области», — пояснил он в беседе с журналистами РИА «Новости». Он добавил, что именно оттуда украинские неонацисты обстреливали Херсонскую область. Спецоперация положит этому конец, резюмировал Стремоусов. Ранее из-за обстрелов Херсонская область закрыла границу с подконтрольными Украине регионами, сообщает телеканал 360 со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации области. Теперь оттуда можно попасть только в Крым или в освобожденную часть Запорожской области. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Основной целью российских войск на этой территории является защита мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Теперь под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. В марте также были освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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