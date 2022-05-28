Минобороны показало испытания ракеты, о которой говорил Путин. Видео

28 мая 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» успешно поразила цель Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ На российском фрегате «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прошли испытания гиперзвуковой системы «Циркон». Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале. Ранее о новом российском оружии рассказывал президент РФ Владимир Путин. «Головной фрегат проекта 22350 „Адмирал Флота Советского Союза Горшков“ из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой „Циркон“ по морской мишенной позиции. Ракета успешно поразила морскую мишень», — отмечают в ведомстве. Отмечается также, что мишень была расположена на расстоянии примерно тысячи километров. Сам полет прошел успешно, добавили в Минобороны РФ. Ранее источники в ведомстве отмечали, что в России разрабатывают новый береговой ракетный комплекс для запуска этой крылатой ракеты. О ее испытаниях неоднократно писали как российские, так и иностранные СМИ. В частности, британское издание The Sun опубликовало статью об этом, отметив также, что «Циркон» поступит на вооружение России уже в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин в 2021 году заявил, что «Циркон» — одна из разработок, которая способна противостоять гиперзвуковым ракетам, созданным в США. Глава государства подчеркнул, что запуск ракеты является большим событием в жизни страны. Данная разработка, по его словам, обеспечит безопасность и обороноспособность России.

На российском фрегате «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прошли испытания гиперзвуковой системы «Циркон». Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале. Ранее о новом российском оружии рассказывал президент РФ Владимир Путин. «Головной фрегат проекта 22350 „Адмирал Флота Советского Союза Горшков“ из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой „Циркон“ по морской мишенной позиции. Ракета успешно поразила морскую мишень», — отмечают в ведомстве. Отмечается также, что мишень была расположена на расстоянии примерно тысячи километров. Сам полет прошел успешно, добавили в Минобороны РФ. Ранее источники в ведомстве отмечали, что в России разрабатывают новый береговой ракетный комплекс для запуска этой крылатой ракеты. О ее испытаниях неоднократно писали как российские, так и иностранные СМИ. В частности, британское издание The Sun опубликовало статью об этом, отметив также, что «Циркон» поступит на вооружение России уже в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин в 2021 году заявил, что «Циркон» — одна из разработок, которая способна противостоять гиперзвуковым ракетам, созданным в США. Глава государства подчеркнул, что запуск ракеты является большим событием в жизни страны. Данная разработка, по его словам, обеспечит безопасность и обороноспособность России.