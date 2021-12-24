Путин сообщил о запуске гиперзвуковой системы «Циркон»

24 декабря 2021 в 19:12 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что «Циркон» обеспечит безопасность страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России был успешно проведен запуск гиперзвуковой системы «Циркон». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Сегодня ночью был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы „Циркон“. Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно», — заявил Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. Трансляцию заседания ведет ТАСС. Глава государства подчеркнул, что запуск «Циркона» является большим событием в жизни страны. Данная разработка, по его словам, обеспечит безопасность и обороноспособность России. Президент также поблагодарил разработчиков ракеты. Ранее Путин заявил, что «Циркон» — одна из разработок, которая способна противостоять гиперзвуковым ракетам, созданным в США. Глава государства отметил, что между странами идет гонка вооружений, в которой пока выигрывает Москва. По его словам, в мире нет ракет, аналогичных «Циркону». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России был успешно проведен запуск гиперзвуковой системы «Циркон». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Сегодня ночью был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы „Циркон“. Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно», — заявил Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. Трансляцию заседания ведет ТАСС. Глава государства подчеркнул, что запуск «Циркона» является большим событием в жизни страны. Данная разработка, по его словам, обеспечит безопасность и обороноспособность России. Президент также поблагодарил разработчиков ракеты. Ранее Путин заявил, что «Циркон» — одна из разработок, которая способна противостоять гиперзвуковым ракетам, созданным в США. Глава государства отметил, что между странами идет гонка вооружений, в которой пока выигрывает Москва. По его словам, в мире нет ракет, аналогичных «Циркону».