Путин сообщил о запуске гиперзвуковой системы «Циркон»

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Путин заявил, что «Циркон» обеспечит безопасность страны Фото:

В России был успешно проведен запуск гиперзвуковой системы «Циркон». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня ночью был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы „Циркон“. Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно», — заявил Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. Трансляцию заседания ведет ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что запуск «Циркона» является большим событием в жизни страны. Данная разработка, по его словам, обеспечит безопасность и обороноспособность России. Президент также поблагодарил разработчиков ракеты.

Ранее Путин заявил, что «Циркон» — одна из разработок, которая способна противостоять гиперзвуковым ракетам, созданным в США. Глава государства отметил, что между странами идет гонка вооружений, в которой пока выигрывает Москва. По его словам, в мире нет ракет, аналогичных «Циркону».

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В России был успешно проведен запуск гиперзвуковой системы «Циркон». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Сегодня ночью был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы „Циркон“. Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно», — заявил Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. Трансляцию заседания ведет ТАСС. Глава государства подчеркнул, что запуск «Циркона» является большим событием в жизни страны. Данная разработка, по его словам, обеспечит безопасность и обороноспособность России. Президент также поблагодарил разработчиков ракеты. Ранее Путин заявил, что «Циркон» — одна из разработок, которая способна противостоять гиперзвуковым ракетам, созданным в США. Глава государства отметил, что между странами идет гонка вооружений, в которой пока выигрывает Москва. По его словам, в мире нет ракет, аналогичных «Циркону».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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