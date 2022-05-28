Похищенный в Челябинске экскаватор нашли в свердловской лесопилке

Житель Свердловской области оставил украденный экскаватор на временное хранение на лесопилке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Челябинские полицейские раскрыли кражу экскаватора-погрузчика стоимостью более 7 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, похищенную строительную технику обнаружили в Свердловской области на территории лесопилки.

«Оперуполномоченные уголовного розыска Управления МВД России по городу Челябинску раскрыли кражу экскаватора-погрузчика стоимостью более 7 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий строительную технику обнаружили на территории лесопилки в Свердловской области», — сообщили в пресс-службе полицейского главка.

В полицию Челябинска обратился представитель торгово-транспортной компании с заявлением о похищении экскаватора-погрузчика из гаражного бокса в Калининском районе. Стражи порядка задержали ранее судимого жителя Свердловской области, 1969 года рождения, который оставил экскаватор на лесопилке на временное хранение.

Как установили полицейские, задержанный с двумя сообщниками проникли на территорию складских помещений. Они открыли гаражный бокс и похитили погрузчик, выехав на нем с территории склада. Злоумышленники отключили устройство навигационной спутниковой системы и перегнали экскаватор-погрузчик в Свердловскую область.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Экскаватор-погрузчик похитили из гаражного бокса на территории складских помещений Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области