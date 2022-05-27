«Урал» переманил в команду футболиста из Краснодара

28 мая 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Лео Гогличидзе провел в «Урале» последний сезон на правах аренды Фото: пресс-служба ФК «Урал» ФК «Урал» подписал долгосрочный контракт с игроком «Краснодара» Лео Гогличидзе. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. «Завершившийся сезон защитник провел в нашем клубе на правах аренды. Состав команды Игоря Шалимова (тренер „Урала“, — прим. ред.) он пополнил 2 сентября 2021 года. С 11 тура Гогличидзе стал игроком стартового состава. Всего на его счету пока 23 матча за „Урал“. Также был гол в ворота „Спартака“», — говорится в сообщении пресс-службы. Болельщики «Урала» восприняли новость позитивно. В комментариях они пишут, что рады видеть Гогличидзе в команде. Ранее URA.RU сообщало, что компания Puma или испанская фирма Joma в перспективе могут обеспечивать «Урал» спортивной одеждой. Компании сами предложили свои услуги.

ФК «Урал» подписал долгосрочный контракт с игроком «Краснодара» Лео Гогличидзе. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. «Завершившийся сезон защитник провел в нашем клубе на правах аренды. Состав команды Игоря Шалимова (тренер „Урала“, — прим. ред.) он пополнил 2 сентября 2021 года. С 11 тура Гогличидзе стал игроком стартового состава. Всего на его счету пока 23 матча за „Урал“. Также был гол в ворота „Спартака“», — говорится в сообщении пресс-службы. Болельщики «Урала» восприняли новость позитивно. В комментариях они пишут, что рады видеть Гогличидзе в команде. Ранее URA.RU сообщало, что компания Puma или испанская фирма Joma в перспективе могут обеспечивать «Урал» спортивной одеждой. Компании сами предложили свои услуги.