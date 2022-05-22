22 мая 2022
21 мая 2022

Puma и Joma предлагают сотрудничество футбольному клубу «Урал»

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Чемпионат России 2017/18, 29 тур: ФК
Вместо ушедшего Nike, ФК «Урал» может заключит контракт с Puma, Joma или российскими спортивными брендами Фото:

Обеспечивать спортивной одеждой футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) в перспективе могут немецкая компания Puma или испанская фирма Joma. Об этом рассказал президент футбольного клуба Григорий Иванов во время пресс-конференции, посвященной итогам сезона 2021—2022 годов.

«У нас есть предложения от наших российских брендов, есть предложения от компании Puma, Joma тоже предлагает свои услуги, так что мы без формы не останемся», — заявил Иванов. Он заявил, что на данный момент клуб и бренды находятся на стадии переговоров.

По словам президента ФК «Урал», доигрывать сезон команда будет в одежде Nike, потому как игровая форма была закуплена заранее. У футболистов не хватает комплектов тренировочной одежды, но восполнить недостаток могут другие фирмы, с которыми сейчас проходят переговоры.

Ранее технический спонсор екатеринбургской футбольной команды «Урал» Nike прекратил сотрудничество с клубом. Сообщалось, что пока команда продолжит играть в форме от Nike, а в дальнейшем найдет нового спонсора.

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Обеспечивать спортивной одеждой футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) в перспективе могут немецкая компания Puma или испанская фирма Joma. Об этом рассказал президент футбольного клуба Григорий Иванов во время пресс-конференции, посвященной итогам сезона 2021—2022 годов. «У нас есть предложения от наших российских брендов, есть предложения от компании Puma, Joma тоже предлагает свои услуги, так что мы без формы не останемся», — заявил Иванов. Он заявил, что на данный момент клуб и бренды находятся на стадии переговоров. По словам президента ФК «Урал», доигрывать сезон команда будет в одежде Nike, потому как игровая форма была закуплена заранее. У футболистов не хватает комплектов тренировочной одежды, но восполнить недостаток могут другие фирмы, с которыми сейчас проходят переговоры. Ранее технический спонсор екатеринбургской футбольной команды «Урал» Nike прекратил сотрудничество с клубом. Сообщалось, что пока команда продолжит играть в форме от Nike, а в дальнейшем найдет нового спонсора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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