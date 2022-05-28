Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии больной актрисы. «Она на серьезном лечении»

28 мая 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Анастасия Заворотнюк проходит лечение Фото: соцсети Анастасии Заворотнюк новость из сюжета Анастасия Заворотнюк тяжело больна Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что ее мама в данный момент находится на серьезном лечении. О самочувствии артистки девушка рассказала подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Анна Заворотнюк ответила на вопросы подписчиков. Некоторые спрашивали о состоянии здоровья ее матери. «Потихонечку, она на серьезном лечении», — рассказала девушка. Она также призвала не доверять тому, что пишут в СМИ. «Я не читаю никогда [прессу], ни разу там правды не видела», — отметила Заворотнюк. В августе 2019 года СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга, пишет портал «Дни.ру». В середине октября семья актрисы подтвердила, что она проходит курс лечения в реабилитационном центре. В январе 2020 артистку выписали.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что ее мама в данный момент находится на серьезном лечении. О самочувствии артистки девушка рассказала подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Анна Заворотнюк ответила на вопросы подписчиков. Некоторые спрашивали о состоянии здоровья ее матери. «Потихонечку, она на серьезном лечении», — рассказала девушка. Она также призвала не доверять тому, что пишут в СМИ. «Я не читаю никогда [прессу], ни разу там правды не видела», — отметила Заворотнюк. В августе 2019 года СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга, пишет портал «Дни.ру». В середине октября семья актрисы подтвердила, что она проходит курс лечения в реабилитационном центре. В январе 2020 артистку выписали.