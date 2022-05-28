Терапевт рассказал, чем можно заразиться в больнице

29 мая 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

В поликлинику нельзя ходить с температурой, сказал Андрей Звонков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В медицинском учреждении можно заразиться внутрибольничной инфекцией, что крайне опасно. Чаще же люди заражаются респираторными заболеваниями от пациентов, которые пришли на прием. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «Существует термин внутрибольничная инфекция. В связи с тем, что в больницах применяются антибактериальные препараты, она более к ним устойчива. Внутрибольничная инфекция по своей злобности отличается в разы от обычных. Чаще всего — это синегнойная палочка, золотистый стафилококк и стрептококк. Они очень устойчивы именно в больнице, бороться с ними приходится очень серьезно», — сказал Андрей Звонков. Терапевт отметил, что заражаются такой инфекцией крайне редко. «Это ЧП. Если это происходит в роддоме, то его могут закрыть на ремонт, помывку. Штукатурку со стен сдирают и все обрабатывают. Инфекция поселяется прямо в масленной краске, в бетоне. Это редкое явление. Медучреждения проходят меры профилактики по борьбе с внутрибольничной инфекцией. Стоят фильтры, ультрафиолетовые облучатели, постоянная уборка», — объяснил врач. Звонков подчеркнул, что гораздо чаще заражаются в поликлиниках от больных пациентов. «Если там сидит, чихает и кашляет человек, он может заразить тех, кто рядом с ним. Просто заболеть от того, что вы пришли в поликлинику, нельзя. Проблема в том, что приходят в поликлинику с температурой и приносят инфекцию. С этим приходится сталкиваться гораздо чаще», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В медицинском учреждении можно заразиться внутрибольничной инфекцией, что крайне опасно. Чаще же люди заражаются респираторными заболеваниями от пациентов, которые пришли на прием. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «Существует термин внутрибольничная инфекция. В связи с тем, что в больницах применяются антибактериальные препараты, она более к ним устойчива. Внутрибольничная инфекция по своей злобности отличается в разы от обычных. Чаще всего — это синегнойная палочка, золотистый стафилококк и стрептококк. Они очень устойчивы именно в больнице, бороться с ними приходится очень серьезно», — сказал Андрей Звонков. Терапевт отметил, что заражаются такой инфекцией крайне редко. «Это ЧП. Если это происходит в роддоме, то его могут закрыть на ремонт, помывку. Штукатурку со стен сдирают и все обрабатывают. Инфекция поселяется прямо в масленной краске, в бетоне. Это редкое явление. Медучреждения проходят меры профилактики по борьбе с внутрибольничной инфекцией. Стоят фильтры, ультрафиолетовые облучатели, постоянная уборка», — объяснил врач. Звонков подчеркнул, что гораздо чаще заражаются в поликлиниках от больных пациентов. «Если там сидит, чихает и кашляет человек, он может заразить тех, кто рядом с ним. Просто заболеть от того, что вы пришли в поликлинику, нельзя. Проблема в том, что приходят в поликлинику с температурой и приносят инфекцию. С этим приходится сталкиваться гораздо чаще», — добавил эксперт.