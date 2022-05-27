Курганские пожарные авто дежурят на взлетной полосе аэропорта

Курганский аэропорт обзавелся новыми пожарными автомобилями для дежурств на взлетной полосе. Они изготовленные на варгашинском заводе противопожарного оборудования.
«Это [приобретение пожарных машин] сделано в рамках обновления технопарка аэропорта. Таким образом мы повышаем безопасность полетов. Уровень аварийно-спасательного обеспечения с появлением такой техники вырастает значительно», — пояснил исполнительный директор аэропорта Дмитрий Коваленко, отвечая на вопросы корреспондента URA.RU.
Автомобили оснащены новой конструкцией подачи водно-пенной смеси для тушения, установками угле-кислотного пожаротушения. Кроме того, у них имеется специальный инструмент для вскрытия фюзеляжа воздушного судна. «Мы надеемся, что никогда в реальных условиях ими [противопожарной техникой] не воспользуемся», — заключил Коваленко.
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Курганский аэропорт обзавелся новыми пожарными автомобилями для дежурств на взлетной полосе. Они изготовленные на варгашинском заводе противопожарного оборудования. «Это [приобретение пожарных машин] сделано в рамках обновления технопарка аэропорта. Таким образом мы повышаем безопасность полетов. Уровень аварийно-спасательного обеспечения с появлением такой техники вырастает значительно», — пояснил исполнительный директор аэропорта Дмитрий Коваленко, отвечая на вопросы корреспондента URA.RU. Автомобили оснащены новой конструкцией подачи водно-пенной смеси для тушения, установками угле-кислотного пожаротушения. Кроме того, у них имеется специальный инструмент для вскрытия фюзеляжа воздушного судна. «Мы надеемся, что никогда в реальных условиях ими [противопожарной техникой] не воспользуемся», — заключил Коваленко.