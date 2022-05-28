У Турции появилась альтернатива российским туристам

28 мая 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Турция становится востребованной для жителей европейских стран и Ближнего Востока Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отдых в Турции все больше пользуется спросом у жителей Польши, Чехии и Великобритании. При этом фиксируется спад на рынке России и Украины, которые раньше имели большой вес для туристической сферы страны. Об этом агентству «Анадолу» сообщил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. «Россия и Украина являются двумя важными рынками для туристической сферы Турции. Однако, несмотря на спад на обоих рынках, с начала года фиксируется в целом положительная динамика по общему числу иностранных туристов в Турции. В этом сезоне появились альтернативные рынки. Мы видим, что растет спрос со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Словакия, Румыния и Албания, также вернулся рынок Великобритании», — передает издание. В этом году лидером турпотока стала Германия, на втором месте — Болгария и третьем — Иран, пятерку замыкают Россия и Великобритания. Также поступают запросы с рынков Объединенных Арабских Эмиратов, Ближнего Востока и Израиля. Россияне стали больше отдыхать на отечественных курортах. Сочи стал самым востребованным городом при покупке авиа и ж/д билетов, а Адлер занял первое место по бронированию отелей, пишет « Газета.Ru ».

Отдых в Турции все больше пользуется спросом у жителей Польши, Чехии и Великобритании. При этом фиксируется спад на рынке России и Украины, которые раньше имели большой вес для туристической сферы страны. Об этом агентству «Анадолу» сообщил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. «Россия и Украина являются двумя важными рынками для туристической сферы Турции. Однако, несмотря на спад на обоих рынках, с начала года фиксируется в целом положительная динамика по общему числу иностранных туристов в Турции. В этом сезоне появились альтернативные рынки. Мы видим, что растет спрос со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Словакия, Румыния и Албания, также вернулся рынок Великобритании», — передает издание. В этом году лидером турпотока стала Германия, на втором месте — Болгария и третьем — Иран, пятерку замыкают Россия и Великобритания. Также поступают запросы с рынков Объединенных Арабских Эмиратов, Ближнего Востока и Израиля. Россияне стали больше отдыхать на отечественных курортах. Сочи стал самым востребованным городом при покупке авиа и ж/д билетов, а Адлер занял первое место по бронированию отелей, пишет «Газета.Ru».