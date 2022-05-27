Жителей ЯНАО предупредили о возможных перебоях в работе переправы

Ожидается ветер до 20 м/с Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, «ВКонтакте»

В ЯНАО в выходные из-за сильного ветра возможны ограничения в работе паромной переправы. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в соцсети «ВКонтакте».

«28 мая с 14:00 до 30 мая 02:00 ожидаются неблагоприятные погодные условия — ветер порывами до 20 м/с. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. Убедительно просим планировать свои поездки заранее», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за ветра в Лабытнанги сносит шифер с крыш жилых домов, а скандальную новостройку в Салехарде подперли краном. От стихии также пострадала крыша здания ямалького управления следкома.