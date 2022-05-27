27 мая 2022
26 мая 2022

Жителей ЯНАО предупредили о возможных перебоях в работе переправы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается ветер до 20 м/с

В ЯНАО в выходные из-за сильного ветра возможны ограничения в работе паромной переправы. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в соцсети «ВКонтакте».

«28 мая с 14:00 до 30 мая 02:00 ожидаются неблагоприятные погодные условия — ветер порывами до 20 м/с. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. Убедительно просим планировать свои поездки заранее», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за ветра в Лабытнанги сносит шифер с крыш жилых домов, а скандальную новостройку в Салехарде подперли краном. От стихии также пострадала крыша здания ямалького управления следкома.

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В ЯНАО в выходные из-за сильного ветра возможны ограничения в работе паромной переправы. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в соцсети «ВКонтакте». «28 мая с 14:00 до 30 мая 02:00 ожидаются неблагоприятные погодные условия — ветер порывами до 20 м/с. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. Убедительно просим планировать свои поездки заранее», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что из-за ветра в Лабытнанги сносит шифер с крыш жилых домов, а скандальную новостройку в Салехарде подперли краном. От стихии также пострадала крыша здания ямалького управления следкома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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