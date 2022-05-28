В Свердловской области откроют маршрут к месту упавшего самолета. Видео

29 мая 2022 в 00:42 Размер текста - 17 +

В заповедники запустят новые туристические тропы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Висимский заповедник заявлен на включение в туристический маршрут Большая Уральская тропа. В природном парке в 1942 году самолет упал на вершину горы Оборотная, сейчас там обустраивают тропу для туристов волонтеры, однако в некоторых местах до сих можно увидеть останки самолета. Об этом журналисту URA.RU рассказал директор Висимского заповедника Михаил Федоров во время пресс-тура. «Наша задача привести тропу к современным стандартам, сделать ее безопасной для туриста. Также, мы хотим оборудовать маршрут, чтобы сохранить природу, мы надеемся, что люди будут разжигать костры на специально оборудованных площадках, а не там, где им заблагорассудится», — рассказал Федоров. В июне волонтеры начнут обустройство нового маршрута. Сначала они проведут ревизию старых дорог и разведкой новых троп, после чего начнется обустройство и возведение туристической инфраструктуры. Для организаторов заповедника важно выполнить цель по развитию экологического и культурного просвещению свердловчан. Ранее URA.RU сообщало о запуске рельсового автобуса в парк «Оленьи ручьи» из Екатеринбурга. Также агентство рассказывало о новых туристических маршрутах в парке.

Висимский заповедник заявлен на включение в туристический маршрут Большая Уральская тропа. В природном парке в 1942 году самолет упал на вершину горы Оборотная, сейчас там обустраивают тропу для туристов волонтеры, однако в некоторых местах до сих можно увидеть останки самолета. Об этом журналисту URA.RU рассказал директор Висимского заповедника Михаил Федоров во время пресс-тура. «Наша задача привести тропу к современным стандартам, сделать ее безопасной для туриста. Также, мы хотим оборудовать маршрут, чтобы сохранить природу, мы надеемся, что люди будут разжигать костры на специально оборудованных площадках, а не там, где им заблагорассудится», — рассказал Федоров. В июне волонтеры начнут обустройство нового маршрута. Сначала они проведут ревизию старых дорог и разведкой новых троп, после чего начнется обустройство и возведение туристической инфраструктуры. Для организаторов заповедника важно выполнить цель по развитию экологического и культурного просвещению свердловчан. Ранее URA.RU сообщало о запуске рельсового автобуса в парк «Оленьи ручьи» из Екатеринбурга. Также агентство рассказывало о новых туристических маршрутах в парке.