Отказом от мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять куда больше, чем Крым и Донбасс, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. По его мнению, негативная реакция украинского лидера на слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Россией демонстрирует непонимание Зеленского перспектив поражения.
«Его боевой задор выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления украинских войск. И в отличие от Киссинджера, Зеленский явно не понимает: откладывая урегулирование, Украина рискует потерять куда больше, чем Крым и ДНР-ЛНР. Зато это понимает Киссинджер, пытающийся спасти Украину от полного поражения», — написал Пушков в своем telegram-канале.
Ранее Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. По мнению политика, Украина должна стать нейтральным буферным государством, а не «европейским рубежом». В ответ на это Киссинджера внесли в список «антиукраинских пропагандистов» на сайте радикального ресурса «Миротворец» (экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ), передает RT.
24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что противоречивость заявлений официальных лиц Киева не позволяет оценить вероятность возобновления переговорного процесса.
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Отказом от мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять куда больше, чем Крым и Донбасс, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. По его мнению, негативная реакция украинского лидера на слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Россией демонстрирует непонимание Зеленского перспектив поражения. «Его боевой задор выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления украинских войск. И в отличие от Киссинджера, Зеленский явно не понимает: откладывая урегулирование, Украина рискует потерять куда больше, чем Крым и ДНР-ЛНР. Зато это понимает Киссинджер, пытающийся спасти Украину от полного поражения», — написал Пушков в своем telegram-канале. Ранее Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. По мнению политика, Украина должна стать нейтральным буферным государством, а не «европейским рубежом». В ответ на это Киссинджера внесли в список «антиукраинских пропагандистов» на сайте радикального ресурса «Миротворец» (экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ), передает RT. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что противоречивость заявлений официальных лиц Киева не позволяет оценить вероятность возобновления переговорного процесса.