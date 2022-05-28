Пушков пригрозил Зеленскому потерями украинских территорий

29 мая 2022 в 04:26 Размер текста - 17 +

Пушков заявил, что Украина рискует потерять гораздо больше, чем Крым и ДНР-ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отказом от мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять куда больше, чем Крым и Донбасс, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. По его мнению, негативная реакция украинского лидера на слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Россией демонстрирует непонимание Зеленского перспектив поражения. «Его боевой задор выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления украинских войск. И в отличие от Киссинджера, Зеленский явно не понимает: откладывая урегулирование, Украина рискует потерять куда больше, чем Крым и ДНР-ЛНР. Зато это понимает Киссинджер, пытающийся спасти Украину от полного поражения», — написал Пушков в своем telegram-канале. Ранее Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. По мнению политика, Украина должна стать нейтральным буферным государством, а не «европейским рубежом». В ответ на это Киссинджера внесли в список «антиукраинских пропагандистов» на сайте радикального ресурса «Миротворец» (экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ), передает RT. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что противоречивость заявлений официальных лиц Киева не позволяет оценить вероятность возобновления переговорного процесса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отказом от мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять куда больше, чем Крым и Донбасс, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. По его мнению, негативная реакция украинского лидера на слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Россией демонстрирует непонимание Зеленского перспектив поражения. «Его боевой задор выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления украинских войск. И в отличие от Киссинджера, Зеленский явно не понимает: откладывая урегулирование, Украина рискует потерять куда больше, чем Крым и ДНР-ЛНР. Зато это понимает Киссинджер, пытающийся спасти Украину от полного поражения», — написал Пушков в своем telegram-канале. Ранее Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. По мнению политика, Украина должна стать нейтральным буферным государством, а не «европейским рубежом». В ответ на это Киссинджера внесли в список «антиукраинских пропагандистов» на сайте радикального ресурса «Миротворец» (экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ), передает RT. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что противоречивость заявлений официальных лиц Киева не позволяет оценить вероятность возобновления переговорного процесса.