В Японии обвинили Зеленского в начале спецоперации РФ на Украине

29 мая 2022 в 04:41 Размер текста - 17 +

Позиция Зеленского по членству в НАТО привела к началу спецоперации РФ Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. «Вероятно, можно было избежать военных действий, если бы президента Украины Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам (ДНР и ЛНР — прим. URA.RU) на востоке», — передает слова Абэ издание Economist. По мнению экс-премьера, оказать влияние на Зеленского мог бы президент США Джо Байден. «Но, Зеленский, конечно отказался бы», — заключил политик. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, основными ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита республик Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Кроме того, НАТО и США не стали давать РФ гарантии о нерасширении альянса на восток. НАТО отказалось соблюдать соглашение с Россией о разоружении, а Украина заявила о разработке ядерного оружия.

Позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. «Вероятно, можно было избежать военных действий, если бы президента Украины Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам (ДНР и ЛНР — прим. URA.RU) на востоке», — передает слова Абэ издание Economist. По мнению экс-премьера, оказать влияние на Зеленского мог бы президент США Джо Байден. «Но, Зеленский, конечно отказался бы», — заключил политик. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, основными ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита республик Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Кроме того, НАТО и США не стали давать РФ гарантии о нерасширении альянса на восток. НАТО отказалось соблюдать соглашение с Россией о разоружении, а Украина заявила о разработке ядерного оружия.