28 мая 2022

В Японии обвинили Зеленского в начале спецоперации РФ на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Позиция Зеленского по членству в НАТО привела к началу спецоперации РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Вероятно, можно было избежать военных действий, если бы президента Украины Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам (ДНР и ЛНР — прим. URA.RU) на востоке», — передает слова Абэ издание Economist. По мнению экс-премьера, оказать влияние на Зеленского мог бы президент США Джо Байден. «Но, Зеленский, конечно отказался бы», — заключил политик.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, основными ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита республик Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Кроме того, НАТО и США не стали давать РФ гарантии о нерасширении альянса на восток. НАТО отказалось соблюдать соглашение с Россией о разоружении, а Украина заявила о разработке ядерного оружия.

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Позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. «Вероятно, можно было избежать военных действий, если бы президента Украины Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам (ДНР и ЛНР — прим. URA.RU) на востоке», — передает слова Абэ издание Economist. По мнению экс-премьера, оказать влияние на Зеленского мог бы президент США Джо Байден. «Но, Зеленский, конечно отказался бы», — заключил политик. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, основными ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита республик Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Кроме того, НАТО и США не стали давать РФ гарантии о нерасширении альянса на восток. НАТО отказалось соблюдать соглашение с Россией о разоружении, а Украина заявила о разработке ядерного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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