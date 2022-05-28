Фигуры минотавра и горгульи называют местной достопримечательностью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Кетово (Курганская область) местный житель необычно оформил придомовую территорию. Перед домом хозяин воздвигнул статуи минотавра (существо на половину человек, на половину бык) и горгульи. Видеоролик с необычным оформлением участка размещен в социальных сетях.

«Идешь по Кетово, а тут достопримечательность местная», — подписала видео подписчик сообщества «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Подписчики в комментариях по-разному оценили работу автора. Кто-то считает, что это местная достопримечательность, а кому-то страшно проходить мимо статуй.

Под записью местные жители написали, что данные объекты расположены по улице Советская в селе Кетово. В комментариях Алина Державина отметила, что фигуры ручной работы и сделал их хозяин дома. «В этом доме живет сам мастер, который сделал эти фигуры» — написала девушка. Многих данные фигуры настораживают, в комментариях отметили, что находится рядом с минотавром и горгульей, особенно в ночное время, некомфортно.