28 мая 2022
27 мая 2022

Житель курганского села сделал статуи горгульи и минотавра. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Въезд в Кетовский район. Курган, кетово, я люблю кетово, указатель кетово
Фигуры минотавра и горгульи называют местной достопримечательностью Фото:

В селе Кетово (Курганская область) местный житель необычно оформил придомовую территорию. Перед домом хозяин воздвигнул статуи минотавра (существо на половину человек, на половину бык) и горгульи. Видеоролик с необычным оформлением участка размещен в социальных сетях.

«Идешь по Кетово, а тут достопримечательность местная», — подписала видео подписчик сообщества «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Подписчики в комментариях по-разному оценили работу автора. Кто-то считает, что это местная достопримечательность, а кому-то страшно проходить мимо статуй.

Под записью местные жители написали, что данные объекты расположены по улице Советская в селе Кетово. В комментариях Алина Державина отметила, что фигуры ручной работы и сделал их хозяин дома. «В этом доме живет сам мастер, который сделал эти фигуры» — написала девушка. Многих данные фигуры настораживают, в комментариях отметили, что находится рядом с минотавром и горгульей, особенно в ночное время, некомфортно.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
В селе Кетово (Курганская область) местный житель необычно оформил придомовую территорию. Перед домом хозяин воздвигнул статуи минотавра (существо на половину человек, на половину бык) и горгульи. Видеоролик с необычным оформлением участка размещен в социальных сетях. «Идешь по Кетово, а тут достопримечательность местная», — подписала видео подписчик сообщества «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Подписчики в комментариях по-разному оценили работу автора. Кто-то считает, что это местная достопримечательность, а кому-то страшно проходить мимо статуй. Под записью местные жители написали, что данные объекты расположены по улице Советская в селе Кетово. В комментариях Алина Державина отметила, что фигуры ручной работы и сделал их хозяин дома. «В этом доме живет сам мастер, который сделал эти фигуры» — написала девушка. Многих данные фигуры настораживают, в комментариях отметили, что находится рядом с минотавром и горгульей, особенно в ночное время, некомфортно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...