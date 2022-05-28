28 мая 2022

Клишас предложил расширить ультиматум Путина на зерно и удобрения

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Андрей Клишас предложил расширить ультиматум российского лидера на другую экспортную продукцию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Экспорт не только энергоресурсов из России, но и зерна и удобрений должен быть за рубли, а не в валюте. Об этом сообщил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.

«Поставки зерна, удобрений — все за рубли», — считает Клишас. Такое мнение он высказал в своем telegram-канале.

Президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Это было сделано в ответ на жесткие санкции, которые ввел Евросоюз и США из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Действующие контракты с теми, кто не согласится на требования России, будут приостановлены, отметил глава государства. В частности, поставки российского газа в Финляндию уже полностью перекрыли из-за неуплаты в рублях, пишут «Невские новости». Польша и Болгария не захотели покупать у РФ газ за рубли, дополняют «Дни.ру».

Позже ряд зарубежных СМИ написал о том, что страны Евросоюза уступают требованиям российского лидера об оплате газа в рублях. По этой информации, стремление Европы «наказать» Россию из-за ее отношений с Украиной не идет дальше риторики. В Евросоюзе также наметился раскол между западными и восточными членами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Владимиром Путиным и условий, которые должен будет принять Киев в рамках будущего мирного договора.

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Экспорт не только энергоресурсов из России, но и зерна и удобрений должен быть за рубли, а не в валюте. Об этом сообщил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас. «Поставки зерна, удобрений — все за рубли», — считает Клишас. Такое мнение он высказал в своем telegram-канале. Президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Это было сделано в ответ на жесткие санкции, которые ввел Евросоюз и США из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Действующие контракты с теми, кто не согласится на требования России, будут приостановлены, отметил глава государства. В частности, поставки российского газа в Финляндию уже полностью перекрыли из-за неуплаты в рублях, пишут «Невские новости». Польша и Болгария не захотели покупать у РФ газ за рубли, дополняют «Дни.ру». Позже ряд зарубежных СМИ написал о том, что страны Евросоюза уступают требованиям российского лидера об оплате газа в рублях. По этой информации, стремление Европы «наказать» Россию из-за ее отношений с Украиной не идет дальше риторики. В Евросоюзе также наметился раскол между западными и восточными членами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Владимиром Путиным и условий, которые должен будет принять Киев в рамках будущего мирного договора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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