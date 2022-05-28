Клишас предложил расширить ультиматум Путина на зерно и удобрения

29 мая 2022 в 08:02 Размер текста - 17 +

Андрей Клишас предложил расширить ультиматум российского лидера на другую экспортную продукцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экспорт не только энергоресурсов из России, но и зерна и удобрений должен быть за рубли, а не в валюте. Об этом сообщил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас. «Поставки зерна, удобрений — все за рубли», — считает Клишас. Такое мнение он высказал в своем telegram-канале. Президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Это было сделано в ответ на жесткие санкции, которые ввел Евросоюз и США из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Действующие контракты с теми, кто не согласится на требования России, будут приостановлены, отметил глава государства. В частности, поставки российского газа в Финляндию уже полностью перекрыли из-за неуплаты в рублях, пишут « Невские новости ». Польша и Болгария не захотели покупать у РФ газ за рубли, дополняют «Дни.ру». Позже ряд зарубежных СМИ написал о том, что страны Евросоюза уступают требованиям российского лидера об оплате газа в рублях. По этой информации, стремление Европы «наказать» Россию из-за ее отношений с Украиной не идет дальше риторики. В Евросоюзе также наметился раскол между западными и восточными членами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Владимиром Путиным и условий, которые должен будет принять Киев в рамках будущего мирного договора.

Экспорт не только энергоресурсов из России, но и зерна и удобрений должен быть за рубли, а не в валюте. Об этом сообщил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас. «Поставки зерна, удобрений — все за рубли», — считает Клишас. Такое мнение он высказал в своем telegram-канале. Президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Это было сделано в ответ на жесткие санкции, которые ввел Евросоюз и США из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Действующие контракты с теми, кто не согласится на требования России, будут приостановлены, отметил глава государства. В частности, поставки российского газа в Финляндию уже полностью перекрыли из-за неуплаты в рублях, пишут «Невские новости». Польша и Болгария не захотели покупать у РФ газ за рубли, дополняют «Дни.ру». Позже ряд зарубежных СМИ написал о том, что страны Евросоюза уступают требованиям российского лидера об оплате газа в рублях. По этой информации, стремление Европы «наказать» Россию из-за ее отношений с Украиной не идет дальше риторики. В Евросоюзе также наметился раскол между западными и восточными членами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Владимиром Путиным и условий, которые должен будет принять Киев в рамках будущего мирного договора.