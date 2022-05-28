Bloomberg: ЕС уступил требованиям Путина об оплате газа в рублях

29 мая 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Страны Евросоюза уступают требованиям президента РФ Владимира Путина об оплате газа в рублях. Об этом написали обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли в статье для журнала Bloomberg. «Члены ЕС нарушают свои обещания нанести удар по больному месту Владимира Путина: прибыльной энергетической отрасли. Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях», — отметили публицисты. Они уверены, что стремление Европы «наказать» Россию из-за ее отношений с Украиной не идет дальше риторики. К тому же, отметили авторы статьи, в Евросоюзе наметился раскол между его западными и восточными членами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Владимиром Путиным и условий, которые должен будет принять Киев в рамках будущего мирного договора. Фоллен и Нарделли пишут, что вероятнее всего у дипломатов и официальных лиц «кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли в ответ на западные санкции из-за начала спецоперации РФ на Украине. Новый порядок вступил в силу 1 апреля. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Россия прекратит поставки газа тем странам, которые не будут оплачивать его рублями. Италия, Германия и Венгрия согласились на новую схему оплаты, а Евросоюз смягчил позицию по ультиматуму Путина. 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива Польше и Болгарии — обе страны отказались переходить на новую схему расчетов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны Евросоюза уступают требованиям президента РФ Владимира Путина об оплате газа в рублях. Об этом написали обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли в статье для журнала Bloomberg. «Члены ЕС нарушают свои обещания нанести удар по больному месту Владимира Путина: прибыльной энергетической отрасли. Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях», — отметили публицисты. Они уверены, что стремление Европы «наказать» Россию из-за ее отношений с Украиной не идет дальше риторики. К тому же, отметили авторы статьи, в Евросоюзе наметился раскол между его западными и восточными членами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Владимиром Путиным и условий, которые должен будет принять Киев в рамках будущего мирного договора. Фоллен и Нарделли пишут, что вероятнее всего у дипломатов и официальных лиц «кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли в ответ на западные санкции из-за начала спецоперации РФ на Украине. Новый порядок вступил в силу 1 апреля. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Россия прекратит поставки газа тем странам, которые не будут оплачивать его рублями. Италия, Германия и Венгрия согласились на новую схему оплаты, а Евросоюз смягчил позицию по ультиматуму Путина. 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива Польше и Болгарии — обе страны отказались переходить на новую схему расчетов.