В Магнитогорске нашли тело подростка, который утонул в пруду

Поиски тела подростка продолжались два дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске нашли тело утонувшего подростка. Об этом сообщает пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской области (ПСС). Труп 15-летнего школьника спасатели обнаружили днем 28 мая на глубине трех метров далеко от берега.

«Пруд Заводской в городе Магнитогорске расположен в районе ТЭЦ и запрещен для купания. Тем не менее, именно здесь во время купания с друзьями в минувшую пятницу утонул 15-летний подросток. Вчера днем спасатели нашли тело погибшего на глубине трех метров в 30 метрах от берега», — говорится в сообщении ПСС.

Как ранее сообщало URA.RU, ЧП произошло 27 мая в запрещенном для купания месте. В данном водоеме очень сильное течение, а дно захламлено сваями, арматурой и другим техническим мусором. Один из подростков заметил, как во время купания пропал из виду их товарищ, дети сразу позвонили взрослым.