28 мая 2022

В Екатеринбурге школьники пришли на крестный ход с флагами РФ. Видео

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Крестный ход на Пасху. Екатеринбург, верующие, церковь, вера, пасха, крестный ход, религия, православный праздник, православие, церковный праздник
В Екатеринбурге проходит крестный ход в честь окончания учебного года (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге начался детский крестный ход в честь окончания учебного года. Участники мероприятия выстроились колонной перед храмом Большой Златоуст и проследуют до часовни святой великомученицы Екатерины. Некоторые пришли с флагами России, передает с места событий корреспондент URA.RU.

Участники колонны начали шествие в 11:40 после окончания божественной литургии. На финальной точке маршрута школьники и родители совершат молебен, посвященный окончанию учебного года. «К участию в крестном ходе и благодарственном молебне приглашают учащихся, студентов, педагогов, родителей и всех желающих соборно помолиться и поблагодарить Бога за благополучное завершение учебного года», — ранее сообщали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Ранее URA.RU сообщало о крестном ходе, который состоялся на Пасху. Из-за пандемии он не проводился два года. Православные прошли по улицам Куйбышева, 8 марта, проспект Ленина, Толмачева к Храму на Крови.

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В Екатеринбурге начался детский крестный ход в честь окончания учебного года. Участники мероприятия выстроились колонной перед храмом Большой Златоуст и проследуют до часовни святой великомученицы Екатерины. Некоторые пришли с флагами России, передает с места событий корреспондент URA.RU. Участники колонны начали шествие в 11:40 после окончания божественной литургии. На финальной точке маршрута школьники и родители совершат молебен, посвященный окончанию учебного года. «К участию в крестном ходе и благодарственном молебне приглашают учащихся, студентов, педагогов, родителей и всех желающих соборно помолиться и поблагодарить Бога за благополучное завершение учебного года», — ранее сообщали в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Ранее URA.RU сообщало о крестном ходе, который состоялся на Пасху. Из-за пандемии он не проводился два года. Православные прошли по улицам Куйбышева, 8 марта, проспект Ленина, Толмачева к Храму на Крови.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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