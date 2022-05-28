В Екатеринбурге проходит крестный ход в честь окончания учебного года (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге начался детский крестный ход в честь окончания учебного года. Участники мероприятия выстроились колонной перед храмом Большой Златоуст и проследуют до часовни святой великомученицы Екатерины. Некоторые пришли с флагами России, передает с места событий корреспондент URA.RU.

Участники колонны начали шествие в 11:40 после окончания божественной литургии. На финальной точке маршрута школьники и родители совершат молебен, посвященный окончанию учебного года. «К участию в крестном ходе и благодарственном молебне приглашают учащихся, студентов, педагогов, родителей и всех желающих соборно помолиться и поблагодарить Бога за благополучное завершение учебного года», — ранее сообщали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Ранее URA.RU сообщало о крестном ходе, который состоялся на Пасху. Из-за пандемии он не проводился два года. Православные прошли по улицам Куйбышева, 8 марта, проспект Ленина, Толмачева к Храму на Крови.