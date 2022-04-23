В Екатеринбурге впервые за два года прошел крестный ход в Пасху

Священники несут Благодатный огонь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге впервые с начала пандемии состоялся Пасхальный крестный ход. Об этом журналистам URA.RU сообщают очевидцы. Крестный ход прошел по улицам Куйбышева, 8 марта, проспект Ленина, Толмачева и завершился в 18:00 у Храма на Крови.

Шествие главного православного праздника началось в 16:00 от Свято-Троицкого кафедрального собора. Во главе колонны двигалась передвижная звонница, следом шли курсанты Суворовского училища с барабанами задавая ритм движения. После них следовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в окружении священников, которые несли Благодатный огонь. Святыню доставили в Екатеринбург утром из Иерусалима. После духовенства шли православные местные жители, отмечающие праздник.

Ранее URA.RU рассказывало как в Екатеринбург привезли Благодатный огонь. К празднику город преобразили огромными цветочными инсталляциями в форме яиц.