23 апреля 2022

В Екатеринбурге впервые за два года прошел крестный ход в Пасху

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие благодатного огня. Екатеринбург
Священники несут Благодатный огонь Фото:

В Екатеринбурге впервые с начала пандемии состоялся Пасхальный крестный ход. Об этом журналистам URA.RU сообщают очевидцы. Крестный ход прошел по улицам Куйбышева, 8 марта, проспект Ленина, Толмачева и завершился в 18:00 у Храма на Крови.

Шествие главного православного праздника началось в 16:00 от Свято-Троицкого кафедрального собора. Во главе колонны двигалась передвижная звонница, следом шли курсанты Суворовского училища с барабанами задавая ритм движения. После них следовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в окружении священников, которые несли Благодатный огонь. Святыню доставили в Екатеринбург утром из Иерусалима. После духовенства шли православные местные жители, отмечающие праздник.

Ранее URA.RU рассказывало как в Екатеринбург привезли Благодатный огонь. К празднику город преобразили огромными цветочными инсталляциями в форме яиц.

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В Екатеринбурге впервые с начала пандемии состоялся Пасхальный крестный ход. Об этом журналистам URA.RU сообщают очевидцы. Крестный ход прошел по улицам Куйбышева, 8 марта, проспект Ленина, Толмачева и завершился в 18:00 у Храма на Крови. Шествие главного православного праздника началось в 16:00 от Свято-Троицкого кафедрального собора. Во главе колонны двигалась передвижная звонница, следом шли курсанты Суворовского училища с барабанами задавая ритм движения. После них следовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в окружении священников, которые несли Благодатный огонь. Святыню доставили в Екатеринбург утром из Иерусалима. После духовенства шли православные местные жители, отмечающие праздник. Ранее URA.RU рассказывало как в Екатеринбург привезли Благодатный огонь. К празднику город преобразили огромными цветочными инсталляциями в форме яиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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