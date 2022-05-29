СК возбудил уголовное дело против британского наемника на Украине

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В России против Бена Гранта завели уголовное дело Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Против сына члена британского парламента от консерваторов от Maidstone and The Weald в Кенте Хелен Грант — Бена Гранта, которого подозревают в руководстве украинской группировкой боевиков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«В рамках уголовного дела о наемничестве следствие установит роль Бена Гранта, являющегося родственником британского парламентария. По имеющимся данным, Грант руководил атакой группы западных наемников на российскую военную технику на Украине», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается также, что действия Гранта получат уголовно-правовую оценку. О том, что Грант мог руководить атакой на российских солдат, стало известно в конце мая. В распоряжении зарубежных СМИ появилась видеозапись, на которой один из наемников выходит из леса и нацеливает наплечную противотанковую ракету Matador в стоящий на расстоянии 100 метров БТР.

Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине с 24 февраля, направленную на демилитаризацию и денацификацию этой территории и помощь гражданам Донбасса из-за постоянных обстрелов украинской армией и националистическими батальонами. На стороне киевского режима сражаются иностранные наемники. Кроме того, они обучают ВСУ и членов националистических батальонов. Соединенные Штаты Америки рассматривали возможность переброски сотен представителей специальных сил на Украину, чтобы обучить ВСУ «нетрадиционным методам ведения войны».

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Против сына члена британского парламента от консерваторов от Maidstone and The Weald в Кенте Хелен Грант — Бена Гранта, которого подозревают в руководстве украинской группировкой боевиков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «В рамках уголовного дела о наемничестве следствие установит роль Бена Гранта, являющегося родственником британского парламентария. По имеющимся данным, Грант руководил атакой группы западных наемников на российскую военную технику на Украине», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается также, что действия Гранта получат уголовно-правовую оценку. О том, что Грант мог руководить атакой на российских солдат, стало известно в конце мая. В распоряжении зарубежных СМИ появилась видеозапись, на которой один из наемников выходит из леса и нацеливает наплечную противотанковую ракету Matador в стоящий на расстоянии 100 метров БТР. Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине с 24 февраля, направленную на демилитаризацию и денацификацию этой территории и помощь гражданам Донбасса из-за постоянных обстрелов украинской армией и националистическими батальонами. На стороне киевского режима сражаются иностранные наемники. Кроме того, они обучают ВСУ и членов националистических батальонов. Соединенные Штаты Америки рассматривали возможность переброски сотен представителей специальных сил на Украину, чтобы обучить ВСУ «нетрадиционным методам ведения войны».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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