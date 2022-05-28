28 мая 2022
27 мая 2022

В Тюмени продают сок в необычных упаковках. Фото

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Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., сок
Вместо красочных упаковок тюменцам предлагают белые коробки Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

На полках тюменских магазинов жители заметили сок не в привычной красочной, а в белой упаковке. Об этом сообщил telegram-канал «ЧС Тюмень Z».

«Видели белые упаковки сока на прилавках Тюмени? Говорят, на заводах Tetra Pak не хватает краски для упаковок», — написали в telegram-канале.

Ранее завод Tetra Park призвал не пугаться белых упаковок. Как сообщил директор фабрики Дмитрий Блинов, предприятию пришлось искать новых поставщиков краски из-за срыва поставок.

Страны Евросоюза, США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции из-за спецоперации на Украине. По словам президента России, главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса. Президент РФ отметил, что санкционное давление на Россию продолжается с 2000-х годов и призвано подорвать экономику РФ.

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На полках тюменских магазинов жители заметили сок не в привычной красочной, а в белой упаковке. Об этом сообщил telegram-канал «ЧС Тюмень Z». «Видели белые упаковки сока на прилавках Тюмени? Говорят, на заводах Tetra Pak не хватает краски для упаковок», — написали в telegram-канале. Ранее завод Tetra Park призвал не пугаться белых упаковок. Как сообщил директор фабрики Дмитрий Блинов, предприятию пришлось искать новых поставщиков краски из-за срыва поставок. Страны Евросоюза, США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции из-за спецоперации на Украине. По словам президента России, главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса. Президент РФ отметил, что санкционное давление на Россию продолжается с 2000-х годов и призвано подорвать экономику РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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