Российские туроператоры получат налоговые послабления

29 мая 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Туроператорам могут обнулить НДС Фото: Денис Моргунов © URA.RU Туристические операторы России могут в скором времени получить новые льготы — возможность обнуления НДС. Правительство поручило Ростуризму проработать законопроект об этом, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Сама индустрия высказывала такие предложения. Поручим проработать этот вопрос Ростуризму», — отметил он в разговоре с ТАСС. Чернышенко также добавил, что из-за мер поддержки бизнеса, которые были приняты ранее, в частности, во время эпидемии коронавируса, «надо действовать очень аккуратно». По словам замглавы правительства, НДС — это налог, свидетельствующий о здоровье отрасли. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о льготах для IT-компаний и туризма. В частности, чтобы поддержать туриндустрию и гостиничный бизнес, глава государства поручил на пять лет установить нулевой НДС на гостиничные услуги.

Туристические операторы России могут в скором времени получить новые льготы — возможность обнуления НДС. Правительство поручило Ростуризму проработать законопроект об этом, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Сама индустрия высказывала такие предложения. Поручим проработать этот вопрос Ростуризму», — отметил он в разговоре с ТАСС. Чернышенко также добавил, что из-за мер поддержки бизнеса, которые были приняты ранее, в частности, во время эпидемии коронавируса, «надо действовать очень аккуратно». По словам замглавы правительства, НДС — это налог, свидетельствующий о здоровье отрасли. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о льготах для IT-компаний и туризма. В частности, чтобы поддержать туриндустрию и гостиничный бизнес, глава государства поручил на пять лет установить нулевой НДС на гостиничные услуги.