Российские туроператоры получат налоговые послабления

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Туроператорам могут обнулить НДС Фото:

Туристические операторы России могут в скором времени получить новые льготы — возможность обнуления НДС. Правительство поручило Ростуризму проработать законопроект об этом, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Сама индустрия высказывала такие предложения. Поручим проработать этот вопрос Ростуризму», — отметил он в разговоре с ТАСС.

Чернышенко также добавил, что из-за мер поддержки бизнеса, которые были приняты ранее, в частности, во время эпидемии коронавируса, «надо действовать очень аккуратно». По словам замглавы правительства, НДС — это налог, свидетельствующий о здоровье отрасли.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о льготах для IT-компаний и туризма. В частности, чтобы поддержать туриндустрию и гостиничный бизнес, глава государства поручил на пять лет установить нулевой НДС на гостиничные услуги.

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Туристические операторы России могут в скором времени получить новые льготы — возможность обнуления НДС. Правительство поручило Ростуризму проработать законопроект об этом, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Сама индустрия высказывала такие предложения. Поручим проработать этот вопрос Ростуризму», — отметил он в разговоре с ТАСС. Чернышенко также добавил, что из-за мер поддержки бизнеса, которые были приняты ранее, в частности, во время эпидемии коронавируса, «надо действовать очень аккуратно». По словам замглавы правительства, НДС — это налог, свидетельствующий о здоровье отрасли. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о льготах для IT-компаний и туризма. В частности, чтобы поддержать туриндустрию и гостиничный бизнес, глава государства поручил на пять лет установить нулевой НДС на гостиничные услуги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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