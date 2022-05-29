Врач назвала причину быстрого старения и потери красоты

При гипотиреозе портится кожа и ногти, сказала Екатерина Кривцова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Выпадение волос, проблемы с зубами, кожей и резкое старение могут говорить о гипотиреозе (сниженной функции щитовидной железы). Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-терапевт, эндокринолог, профессор Екатерина Кривцова.

«При гипотиреозе, несомненно, замедляется обменные процессы. При этом заболевании возникает куча эстетических дефектов, которые, как правило, очень тревожат женщин. У них выпадают волосы, становятся плохими кожа, зубы. Женщина резко стареет», — сказала Екатерина Кривцова.

Врач отметила, что это заболевание влияет на всех, вне зависимости от пола и возраста. «Все время хочется спать. При гипотериозе нарушается активность внимание, концентрация, полная когнитивная плеяда нарушений не только у женщин, но и у мужчин и детей. Щитовидная железа влияет на все органы и системы. Наиболее активно на состояние сердечно-сосудистой системы. Все изменения, связанные с щитовидной железой, влияют на общее состояние человека в любом возрасте», — объяснила профессор.

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, председатель Научного совета сети клиник «Атлас» Юрий Потешкин отметил, что без анализов заболевания щитовидной железы сложно отличить от других болезней. «Следует обратиться к эндокринологу, если у вас постоянная слабость, снижение работоспособности, повышение массы тела при сохранении прежнего образа жизни, выпадение волос, подавленное настроение, нарушение менструального цикла, а также снижение либидо», — добавил эксперт.