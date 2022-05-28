В последние дни весны в Курганской области пообещали дожди

В Курганской области в конце мая пройдут дожди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В последние майские дни в Кургане и области установится умеренно-теплая погода с осадками. Об этом сообщает сайт российского Гидрометцентра.

В понедельник, 30 мая, ожидается понижение дневной температуры до 21°С. В течение дня будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, до 11 м/с, временами порывистый.

31 мая в регионе дневная температура опустится еще на пару градусов, до + 19°С. Также возможны дожди. Постепенное потепление начнется с приходом июня.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозировали дожди и грозы в Курганской области. Присутствие осадков в атмосфере обещали в последнюю неделю мая.