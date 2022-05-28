28 мая 2022
27 мая 2022

В последние дни весны в Курганской области пообещали дожди

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, гроза, лето, плохая погода, город курган, дождь
В Курганской области в конце мая пройдут дожди Фото:

В последние майские дни в Кургане и области установится умеренно-теплая погода с осадками. Об этом сообщает сайт российского Гидрометцентра.

В понедельник, 30 мая, ожидается понижение дневной температуры до 21°С. В течение дня будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, до 11 м/с, временами порывистый.

31 мая в регионе дневная температура опустится еще на пару градусов, до + 19°С. Также возможны дожди. Постепенное потепление начнется с приходом июня.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозировали дожди и грозы в Курганской области. Присутствие осадков в атмосфере обещали в последнюю неделю мая.

Погода на конец мая и начало июня в Курганской области от Росгидрометцентра
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В последние майские дни в Кургане и области установится умеренно-теплая погода с осадками. Об этом сообщает сайт российского Гидрометцентра. В понедельник, 30 мая, ожидается понижение дневной температуры до 21°С. В течение дня будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, до 11 м/с, временами порывистый. 31 мая в регионе дневная температура опустится еще на пару градусов, до + 19°С. Также возможны дожди. Постепенное потепление начнется с приходом июня. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозировали дожди и грозы в Курганской области. Присутствие осадков в атмосфере обещали в последнюю неделю мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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