СК начал проверку после гибели подростка в Магнитогорске

Следственный комитет начал проверку по факту трагической гибели подростка в Магнитогорске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, информация о том, что ребенок утонул в техническом пруду, поступила правоохранителям днем 28 мая.
«В дневное время 28 мая 2022 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в техническом водоеме в городе Магнитогорске утонул 15-летний подросток. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в областном СКР.
Как ранее сообщало URA.RU, труп утонувшего подростка нашли на трехметровой глубине в 30 метрах от берега. ЧП произошло 27 мая в запрещенном для купания месте, а поиски тела ребенка продолжались два дня.
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Следственный комитет начал проверку по факту трагической гибели подростка в Магнитогорске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, информация о том, что ребенок утонул в техническом пруду, поступила правоохранителям днем 28 мая. «В дневное время 28 мая 2022 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в техническом водоеме в городе Магнитогорске утонул 15-летний подросток. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в областном СКР. Как ранее сообщало URA.RU, труп утонувшего подростка нашли на трехметровой глубине в 30 метрах от берега. ЧП произошло 27 мая в запрещенном для купания месте, а поиски тела ребенка продолжались два дня.