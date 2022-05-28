СК начал проверку после гибели подростка в Магнитогорске

29 мая 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Следователи устанавливают все детали трагедии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет начал проверку по факту трагической гибели подростка в Магнитогорске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, информация о том, что ребенок утонул в техническом пруду, поступила правоохранителям днем 28 мая. «В дневное время 28 мая 2022 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в техническом водоеме в городе Магнитогорске утонул 15-летний подросток. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в областном СКР. Как ранее сообщало URA.RU, труп утонувшего подростка нашли на трехметровой глубине в 30 метрах от берега. ЧП произошло 27 мая в запрещенном для купания месте, а поиски тела ребенка продолжались два дня.

Следственный комитет начал проверку по факту трагической гибели подростка в Магнитогорске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, информация о том, что ребенок утонул в техническом пруду, поступила правоохранителям днем 28 мая. «В дневное время 28 мая 2022 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в техническом водоеме в городе Магнитогорске утонул 15-летний подросток. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в областном СКР. Как ранее сообщало URA.RU, труп утонувшего подростка нашли на трехметровой глубине в 30 метрах от берега. ЧП произошло 27 мая в запрещенном для купания месте, а поиски тела ребенка продолжались два дня.