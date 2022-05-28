28 мая 2022
27 мая 2022

СК начал проверку после гибели подростка в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет, следственное управление челябинской области
Следователи устанавливают все детали трагедии Фото:

Следственный комитет начал проверку по факту трагической гибели подростка в Магнитогорске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, информация о том, что ребенок утонул в техническом пруду, поступила правоохранителям днем 28 мая.

«В дневное время 28 мая 2022 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в техническом водоеме в городе Магнитогорске утонул 15-летний подросток. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в областном СКР.

Как ранее сообщало URA.RU, труп утонувшего подростка нашли на трехметровой глубине в 30 метрах от берега. ЧП произошло 27 мая в запрещенном для купания месте, а поиски тела ребенка продолжались два дня.

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Следственный комитет начал проверку по факту трагической гибели подростка в Магнитогорске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, информация о том, что ребенок утонул в техническом пруду, поступила правоохранителям днем 28 мая. «В дневное время 28 мая 2022 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в техническом водоеме в городе Магнитогорске утонул 15-летний подросток. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в областном СКР. Как ранее сообщало URA.RU, труп утонувшего подростка нашли на трехметровой глубине в 30 метрах от берега. ЧП произошло 27 мая в запрещенном для купания месте, а поиски тела ребенка продолжались два дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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