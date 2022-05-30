Депутат Госдумы выступила за реформу ЕГЭ

ЕГЭ не оценивает знания, считает Яна Лантратова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) нужно сделать добровольным, а задания в них более творческими. Таким мнением с URA.RU поделилась первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Понятно, что сразу ЕГЭ отменить не получится, но его можно попробовать хотя бы начать реформировать. Сделать больше устных, творческих заданий, демонстрирующих, насколько ученики эрудированы, грамотны, интеллектуально одарены. И, конечно, самый лучший вариант — добиться того, чтобы выбор ЕГЭ стал добровольным, а не обязательным, как сейчас», — подчеркнула Яна Лантратова.

По ее словам, сейчас экзамен несовершенен. «Он оценивает не реальные знания и способности учеников, а уровень подготовки к однотипным заданиям. Дети не всегда даже понимают то, о чем пишут. Они просто зазубривают формулы и правила и автоматически транслируют их», — сказала депутат.

Парламентарий отметила, что возродить советскую систему образования в ее классическом виде не получится. «Это очень хорошая система, но ее время прошло. А вот отдельные практики советской школы было бы правильно использовать и сейчас», — поделилась собеседница агентства.