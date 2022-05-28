В поселке Ертарский в Тугулымском районе (Свердловская область) оборвавшийся электрический провод упал на коров, от удара током животные погибли. Об этом URA.RU сообщил местный житель.
«В Ертарском электрический провод упал на двух коров. Они запутались в проводах и погибли», — рассказал очевидец. По его версии, обрушение произошло из-за того, что столбы с проводами — гнилые. Поэтому они падают.
Местные жители жалуются на администрацию поселка. По их словам, нет выпаса скота. Животные ходят по району без надзора. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Тугулымского городского округа. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в другом поселке Тугулымского района произошло необычное ДТП, в котором корова спасла собаку.
Фото: очевидец
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В поселке Ертарский в Тугулымском районе (Свердловская область) оборвавшийся электрический провод упал на коров, от удара током животные погибли. Об этом URA.RU сообщил местный житель. «В Ертарском электрический провод упал на двух коров. Они запутались в проводах и погибли», — рассказал очевидец. По его версии, обрушение произошло из-за того, что столбы с проводами — гнилые. Поэтому они падают. Местные жители жалуются на администрацию поселка. По их словам, нет выпаса скота. Животные ходят по району без надзора. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Тугулымского городского округа. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в другом поселке Тугулымского района произошло необычное ДТП, в котором корова спасла собаку.