29 мая 2022

СК России проверит Красный Крест из-за найденных медкарт детей

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
Российские следователи проверят данные, найденные на базе МККК в Мариуполе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет России проверит базу Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Мариуполе. Ранее там были обнаружены сотни медкарт с обозначением здоровых органов у детей.

Как сообщается в telegram-канале пресс-службы СК РФ, на базе Красного Креста в Мариуполе были обнаружены сотни детских медкарт с информацией о здоровых органах ребенка. «Следователи Следственного комитета России в рамках уже расследуемых в ведомстве уголовных дел о преступлениях киевского режима изучат указанную информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Народной дружины в Мариуполе Владимир Тараненко опубликовал кадры с базы МККК, сообщает «Царьград». По его словам, там обнаружили около 1000 медкарт с данными о здоровых органах детей.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России многократно заявлял, что это вынужденное решение. По его словам, цель российских военных денацификация и демилитаризация, а также защита населения Донбасса.

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Следственный комитет России проверит базу Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Мариуполе. Ранее там были обнаружены сотни медкарт с обозначением здоровых органов у детей. Как сообщается в telegram-канале пресс-службы СК РФ, на базе Красного Креста в Мариуполе были обнаружены сотни детских медкарт с информацией о здоровых органах ребенка. «Следователи Следственного комитета России в рамках уже расследуемых в ведомстве уголовных дел о преступлениях киевского режима изучат указанную информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку», — говорится в сообщении. Ранее руководитель Народной дружины в Мариуполе Владимир Тараненко опубликовал кадры с базы МККК, сообщает «Царьград». По его словам, там обнаружили около 1000 медкарт с данными о здоровых органах детей. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России многократно заявлял, что это вынужденное решение. По его словам, цель российских военных денацификация и демилитаризация, а также защита населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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