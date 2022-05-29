СК России проверит Красный Крест из-за найденных медкарт детей

30 мая 2022 в 03:55 Размер текста - 17 +

Российские следователи проверят данные, найденные на базе МККК в Мариуполе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет России проверит базу Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Мариуполе. Ранее там были обнаружены сотни медкарт с обозначением здоровых органов у детей. Как сообщается в telegram-канале пресс-службы СК РФ, на базе Красного Креста в Мариуполе были обнаружены сотни детских медкарт с информацией о здоровых органах ребенка. «Следователи Следственного комитета России в рамках уже расследуемых в ведомстве уголовных дел о преступлениях киевского режима изучат указанную информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку», — говорится в сообщении. Ранее руководитель Народной дружины в Мариуполе Владимир Тараненко опубликовал кадры с базы МККК, сообщает «Царьград». По его словам, там обнаружили около 1000 медкарт с данными о здоровых органах детей. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России многократно заявлял, что это вынужденное решение. По его словам, цель российских военных денацификация и демилитаризация, а также защита населения Донбасса.

Следственный комитет России проверит базу Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Мариуполе. Ранее там были обнаружены сотни медкарт с обозначением здоровых органов у детей. Как сообщается в telegram-канале пресс-службы СК РФ, на базе Красного Креста в Мариуполе были обнаружены сотни детских медкарт с информацией о здоровых органах ребенка. «Следователи Следственного комитета России в рамках уже расследуемых в ведомстве уголовных дел о преступлениях киевского режима изучат указанную информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку», — говорится в сообщении. Ранее руководитель Народной дружины в Мариуполе Владимир Тараненко опубликовал кадры с базы МККК, сообщает «Царьград». По его словам, там обнаружили около 1000 медкарт с данными о здоровых органах детей. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России многократно заявлял, что это вынужденное решение. По его словам, цель российских военных денацификация и демилитаризация, а также защита населения Донбасса.