Захарова предложила Европе скупить российский снег «назло» Путину

30 мая 2022 в 04:18 Размер текста - 17 +

Европа может скупить весь российский снег, чтобы не дать России на нем заработать, пошутила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, почему Европа не вводит эмбарго на российскую нефть. Захарова отметила, что Европа может скупить весь российский снег, чтобы президент России Владимир Путин «не заработал еще больше». «Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас еще снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен. Ранее глава ЕК заявила, что Европа вынуждена закупать российскую нефть, чтобы Путин не заработал еще больше, продавая ее на другом рынке, передает телеканал 360. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Евросоюзу также выкупить всю водку, чтобы Россия не смогла на ней заработать. В начале апреля Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Это решение было связано с началом спецоперации на Украине по ее демилитаризации и денацификации. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон произвел расчеты, согласно которым Россия получает 800 миллионов евро в день от экспорта нефти и газа.

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, почему Европа не вводит эмбарго на российскую нефть. Захарова отметила, что Европа может скупить весь российский снег, чтобы президент России Владимир Путин «не заработал еще больше». «Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас еще снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен. Ранее глава ЕК заявила, что Европа вынуждена закупать российскую нефть, чтобы Путин не заработал еще больше, продавая ее на другом рынке, передает телеканал 360. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Евросоюзу также выкупить всю водку, чтобы Россия не смогла на ней заработать. В начале апреля Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Это решение было связано с началом спецоперации на Украине по ее демилитаризации и денацификации. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон произвел расчеты, согласно которым Россия получает 800 миллионов евро в день от экспорта нефти и газа.